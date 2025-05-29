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Пресс-релиз

Участник IV Конгресса молодых ученых представил отечественное оборудование Михаилу Мишустину

Генеральный директор российской станкостроительной компании «Бивертех» Александр Бобрышев представил продукцию Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину на выставке «Металлообработка-2025» и пригласил премьер-министра посетить производство. Станки BEAVERMILL (Бивермилл) были представлены на выставке IV Конгресса молодых ученых на стенде «Наша Лаба» в Научно-технологическом университете «Сириус» в 2024 году.

Александр Бобрышев стал участником пленарного заседания IV Конгресса молодых ученых, где рассказал о преимуществах российского оборудования. Станки BEAVERMILL (Бивермилл) – это фрезерные обрабатывающие центры для высокопроизводительной обработки широкого спектра пластмасс, металлов и сплавов, самые компактные в своем классе, отличающиеся от аналогов гарантируемой точностью выше мировых стандартов материалообработки.

Инвестиционную привлекательность компании в ходе обсуждения высоко оценил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Александр Бобрышев рассказал о том, какие меры научной поддержки помогли компании достичь впечатляющих результатов.

«В России сейчас существует обширное количество мер поддержки науки, и для индустрии станкостроения их становится все больше при поддержке национальных проектов России. Фокус на станкостроение должен помочь предприятиям в этой отрасли развиваться. Наше предприятие пользуется самыми разными мерами поддержки: два раза мы выигрывали гранты Фонда содействия инновациям, а также разрабатываем большой станок в рамках постановления Правительства №1649 о субсидировании части затрат на НИОКР. Можно сказать, мы получили всю государственную поддержку, которую можно получить по нашей линейке продукции. Субсидия – это не только финансовая помощь. Она выделяется в результате экспертной оценки, так что мы получили еще и признание рынка в том, что то, что мы делаем, действительно нужно», – поделился гендиректор компании «Бивертех».

Он также рассказал о роли Конгресса молодых ученых в привлечении молодых людей в сферу науки и инноваций.

«Конгресс молодых ученых – это хорошая площадка для общения с коллегами, здесь можно познакомиться с другими учеными, обменяться опытом. У нас уже вызревает несколько совместных проектов с некоторыми ребятами и компаниями, с которыми удалось пообщаться на Конгрессе. Кроме того, это возможность получить мощное информационное сопровождение и представить свое оборудование широкому кругу исследователей, таким же как мы сами, и продемонстрировать его руководителям разного рода компаний и структур. Такие мероприятия и выставки привлекают в науку новых людей, у которых есть склонность и интерес к исследованиям, инновациям. Это возможность попасть в правильную среду, в команду единомышленников. Например, так к нам приходят молодые сотрудники – находят нас сами, приходят на стажировку, встраиваются в команду и продолжают свое развитие», – рассказал Александр Бобрышев.

V Конгресс молодых ученых состоится на федеральной территории «Сириус» 26–28 ноября 2025 года. Регистрация участников уже открыта на официальном сайте science-congress.com.

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