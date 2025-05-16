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Пресс-релиз

Гостиная интеллектуального спорта на ПМЮФ: сеанс одновременной игры с чемпионом Европы по шахматам и напряженный турнир по шашкам

Гостиная интеллектуального спорта начала работу на площадке Петербургского международного юридического форума.

Чемпион Европы по шахматам Максим Матлаков провел сеанс одновременной игры с участниками Форума. Самой напряженной получилась игра гроссмейстера с представителем компании АО «Алруд» Германом Захаровым, который довел партию до ничьей.

«Уже не в первый раз провожу сеансы одновременной игры на форумах Росконгресса. Играл в таком формате на ПМЭФ. Радует, что шахматы вызывают интерес у участников форума. Партия с Германом Захаровым действительно получилось непростой. Мой соперник долго обдумывал ходы и находил хорошие решения. В еще одной партии у меня была невыгодная позиция, но в конце мне удалось обмануть соперника», – сказал Максим Матлаков.

20 мая шахматная программа в гостиной продолжится Кубком ПМЮФ.

Шахматная программа на ПМЮФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс и Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга.

Герман Захаров также стал одним из трех победителей Кубка ПМЮФ по шашкам. Вместе с ним лучший результат показали Василий Раудин (Московская коллегия адвокатов, юридическая фирма ЮСТ) и Александр Кореев (доцент юридического факультета МГУ).

Судьей соревнований выступил мастер спорта СССР, чемпион Европы среди ветеранов – 2019, автор 23 книг и единственный, кто прошел все 18 чемпионатов Европы по шашкам начиная с 2001 года Андрей Напреенков. 20 мая титулованный спортсмен проведет сеанс одновременной игры по шашкам.

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