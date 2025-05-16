Промежуточные итоги эксперимента по достижению углеродной нейтральности на Сахалине представят на форуме «Острова устойчивого развития: климатический аспект»

Подготовку и проведение Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект», который пройдет в Сахалинской области 1–2 августа, обсудили на заседании организационного комитета мероприятия. Форум состоится в формате выездной площадки Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

«В Сахалинской области – первом из регионов страны – сейчас идет эксперимент по углеродной нейтральности и квотированию выбросов парниковых газов. Фактически, мы нарабатываем практику, которая станет основой решений в масштабе всей сраны, Предстоящий форум станет площадкой для обсуждения первых итогов эксперимента: как местный бизнес адаптируется к квотам на выбросы, какие решения снижают углеродный след, и какие инструменты можно масштабировать на всю страну. Ответы на эти и другие вопросы климатической повестки дадут участники мероприятия — признанные эксперты международного уровня. Главные темы форума — климат, технологии, экономика будущего», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На заседании оргкомитета рассмотрели наполнение деловой программы, список потенциальных участников, а также вопросы логистики и гостиничного размещения.

На форуме планируется обсудить синхронизацию подходов к национальной экологической политике стран ЕАЭС, ШОС и БРИКС+ для развития экономик стран, место России в глобальном процессе перехода к безуглеродной экономике и развитие альтернативной энергетики, а также международное научное сотрудничество, стратегии сокращения углеродного следа и другие вопросы.

Одной из тем станет подведение промежуточных итогов эксперимента по установлению на Сахалине углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов. Он стартовал 1 сентября 2022 года и продлится до 31 декабря 2028 года. Цель эксперимента – достижение углеродной нейтральности на территории островного региона.

На заседании также отметили, что на сегодняшний день организацию мероприятия поддерживают Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Продолжается работа по формированию деловой программы, утверждению итогового списка тем и спикеров. Мы ожидаем на Форуме высокий уровень представительства, что подтверждает значимость климатической повестки для России и подчеркивает особую роль Сахалина в этом вопросе. Особенно важно, что в дискуссиях также примут участие представители бизнеса и научного сообщества. Мы ожидаем, что состоится содержательный диалог, который поможет сформировать конкретные сбалансированные инициативы», – подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Международный форум «Острова устойчивого развития: климатический аспект» пройдет на территории дронопорта «Пушистый» 1-2 августа. Планируется, что мероприятие в дальнейшем станет ежегодным. Там же состоятся основные события еще двух международных форумов: беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» — с 6 по 8 сентября и Дальневосточного энергетического форума, запланированного на 25–26 сентября.

Эти мероприятия, организованные при поддержке Фонда Росконгресс, обладают статусом выездных площадок Восточного экономического форума, что позволит включить ведущие проекты Сахалинской области в единый контекст экономического развития российского Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В декабре 2024 года Фонд Росконгресс и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках работы по подготовке и проведению международных форумных и конгрессно-выставочных мероприятий в регионе. Были определены основные параметры долгосрочного сотрудничества до 2035 года по подготовке и проведению совместных форумных, межфорумных, конгрессно-выставочных международных и всероссийских мероприятий и мероприятий по продвижению.

Также в рамках совместной работы запланировано участие губернатора и руководства Правительства Сахалинской области в работе «Клуба губернаторов» (Гостиная губернаторов) Фонда Росконгресс. Кроме того, стороны договорились о совместном продвижении проектов, достигнутых результатов и перспективных планов деятельности на крупнейших событийных российских и иностранных площадках, а также на государственном уровне.

Юбилейный, десятый Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября во Владивостоке.