На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Промежуточные итоги эксперимента по достижению углеродной нейтральности на Сахалине представят на форуме «Острова устойчивого развития: климатический аспект»

Подготовку и проведение Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект», который пройдет в Сахалинской области 1–2 августа, обсудили на заседании организационного комитета мероприятия. Форум состоится в формате выездной площадки Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

«В Сахалинской области – первом из регионов страны – сейчас идет эксперимент по углеродной нейтральности и квотированию выбросов парниковых газов. Фактически, мы нарабатываем практику, которая станет основой решений в масштабе всей сраны, Предстоящий форум станет площадкой для обсуждения первых итогов эксперимента: как местный бизнес адаптируется к квотам на выбросы, какие решения снижают углеродный след, и какие инструменты можно масштабировать на всю страну. Ответы на эти и другие вопросы климатической повестки дадут участники мероприятия — признанные эксперты международного уровня. Главные темы форума — климат, технологии, экономика будущего», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На заседании оргкомитета рассмотрели наполнение деловой программы, список потенциальных участников, а также вопросы логистики и гостиничного размещения.
На форуме планируется обсудить синхронизацию подходов к национальной экологической политике стран ЕАЭС, ШОС и БРИКС+ для развития экономик стран, место России в глобальном процессе перехода к безуглеродной экономике и развитие альтернативной энергетики, а также международное научное сотрудничество, стратегии сокращения углеродного следа и другие вопросы.

Одной из тем станет подведение промежуточных итогов эксперимента по установлению на Сахалине углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов. Он стартовал 1 сентября 2022 года и продлится до 31 декабря 2028 года. Цель эксперимента – достижение углеродной нейтральности на территории островного региона.
На заседании также отметили, что на сегодняшний день организацию мероприятия поддерживают Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Продолжается работа по формированию деловой программы, утверждению итогового списка тем и спикеров. Мы ожидаем на Форуме высокий уровень представительства, что подтверждает значимость климатической повестки для России и подчеркивает особую роль Сахалина в этом вопросе. Особенно важно, что в дискуссиях также примут участие представители бизнеса и научного сообщества. Мы ожидаем, что состоится содержательный диалог, который поможет сформировать конкретные сбалансированные инициативы», – подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Международный форум «Острова устойчивого развития: климатический аспект» пройдет на территории дронопорта «Пушистый» 1-2 августа. Планируется, что мероприятие в дальнейшем станет ежегодным. Там же состоятся основные события еще двух международных форумов: беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» — с 6 по 8 сентября и Дальневосточного энергетического форума, запланированного на 25–26 сентября.

Эти мероприятия, организованные при поддержке Фонда Росконгресс, обладают статусом выездных площадок Восточного экономического форума, что позволит включить ведущие проекты Сахалинской области в единый контекст экономического развития российского Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В декабре 2024 года Фонд Росконгресс и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках работы по подготовке и проведению международных форумных и конгрессно-выставочных мероприятий в регионе. Были определены основные параметры долгосрочного сотрудничества до 2035 года по подготовке и проведению совместных форумных, межфорумных, конгрессно-выставочных международных и всероссийских мероприятий и мероприятий по продвижению.

Также в рамках совместной работы запланировано участие губернатора и руководства Правительства Сахалинской области в работе «Клуба губернаторов» (Гостиная губернаторов) Фонда Росконгресс. Кроме того, стороны договорились о совместном продвижении проектов, достигнутых результатов и перспективных планов деятельности на крупнейших событийных российских и иностранных площадках, а также на государственном уровне.

Юбилейный, десятый Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября во Владивостоке.

Картина дня
Задушили: Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских автомобилей
Fresh: импорт китайских автомобилей в Россию упал из-за утильсбора
ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Военная операция, день 1182-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1182-й день
Трампу сообщили о предотвращенном теракте у Кремля в ходе перемирия
Трамп планирует депортировать сотни тысяч украинцев
СМИ назвали цель последнего визита комика Нурлана Сабурова в Россию
Литва призвала ЕС немедленно начать готовить новые санкции против России
Жительница Пензы скончалась после пластической операции в Москве
Новости и материалы
Рособрнадзор предложил ужесточить экзамен для мигрантов по русскому языку
Владельцев смартфонов Google Pixel предупредили о рисках самовозгорания гаджета
Генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о будущем Овечкина в НХЛ
Петербуржцы заметили акул на проезжей части, и это попало на видео
Месячная норма осадков досрочно перевыполнена в Москве
Названа группа пациентов, для которых обычная инфекция может стать смертельной
Названо число натурализованных граждан РФ, находящихся на СВО
Жена футболиста «Локомотива»: не раз видела слезы мужа из-за ситуации в «Локомотиве»
Под антироссийские санкции ЕС попали компании из Китая, ОАЭ и Белоруссии
Realme анонсировала свой первый смартфон, созданный вместе с Aston Martin
Расследование не выявило следов насилия у выпавшего из окна военкомата украинца
В России отвергли обвинения во вмешательства в выборы в Румынии
В Татарстане возбудили дело по факту массового отравления детей в лицее
Porsche останется в России, несмотря на арест имущества
В Госдуме оценили уровень доверия между Путиным и Трампом
В Минобрнауки назвали критерии расчета предельного размера платных мест в вузе
В Красноярском крае автобус с пассажирами столкнулся с машиной, пять человек пострадали
«Автомобиль — это бомба»: названа неисправность, при которой машина может взорваться
Все новости
«Начинала терять сознание»: в Егорьевске рассказали о массовом отравлении шаурмой
Вместе с Британией и Францией: Бельгия готова отправить войска на Украину
Бельгия заявила о готовности отправить войска на Украину после окончания конфликта
«Выполнила домашнее задание»: в Брюсселе готовят Украину к вступлению в ЕС
Еврокомиссар Кос: Украина выполнила домашнее задание и готова к членству в ЕС
Немецкий Porsche выдворяют из России против его воли
Автокомпания Porsche может покинуть Россию не по своей воле
«Жнец» идет на посадку: эра беспилотников Reaper подходит к концу
BI: эпоха американского беспилотника MQ-9 Reaper прошла
«Отключение воды» и «портал для сдачи ЕГЭ»: раскрыты новые схемы мошенников
Депутат Колунов рассказал о письмах мошенников с графиком отключения горячей воды
«Ты не верь слезам»: Шура отмечает 50-летие
«Чувствую ответственность перед молодым поколением»: интервью с блогером Сашей Стоуном
Блогер Саша Стоун заявил, что постарается в скором времени вернуться на ринг
«Москва Майская»: нашелся утраченный роман Эдуарда Лимонова
Зачем читать очередную скандальную книгу писателя
Шо там по маньякам: каким получился второй сезон «Фишера»
Второй сезон сериала «Фишер» выйдет 29 мая
«Есть шанс чего-то достичь». Трамп решил подождать с санкциями против России
Трамп объяснил, что не вводит новые санкции против РФ из-за шанса на урегулирование
Создатель «Стрижей» и Ту-144: как конструктор Алексей Туполев оказался в тени великого отца
Советский авиаконструктор Алексей Туполев родился 100 лет назад
«Ты че, фраер, попутал?» Главу округа отправили в отставку после скандала с участием дочери
Главу округа Вологодской области отправили в отставку после слов дочери о СВО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами