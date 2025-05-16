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Пресс-релиз

Опубликована архитектура деловой программы V форума «Лекарственная безопасность»

На официальном сайте Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность» опубликована архитектура деловой программы. Форум состоится 18 июня 2025 года, в стартовый день Петербургского международного экономического форума.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность» является ключевой отраслевой площадкой, на которой обсуждаются вопросы развития отрасли, презентуются ведущие достижения, а также выстраивается диалог с международными партнерами для реализации совместных проектов, развития экспортного направления, укрепления сотрудничества в области науки, внедрения инноваций. Обеспечение лекарственной безопасности является одним из ключевых элементов фундамента для построения здорового общества, достижения целей в области активного долголетия», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Деловая программа включает в себя экспертные дискуссии, посвященные актуальным аспектам развития фармацевтической отрасли. Участники обсудят инновационные подходы в диагностике и лечении различных заболеваний, включая редкие патологии и онкологические заболевания, а также рассмотрят влияние искусственного интеллекта и VR-технологий на трансформацию фармацевтической промышленности. Важной частью программы станут дискуссии о социально значимых заболеваниях, их профилактики и терапии, а также вопросы интеллектуальной собственности в фармацевтике. Форум также затронет темы развития отечественного фармацевтического рынка, включая оборот лекарственных средств и перспективы компаний как драйверов фондового рынка.

В условиях динамичного развития фармацевтического рынка и реализации национальных проектов вопросы лекарственной безопасности становятся приоритетом государственной политики. Пленарная сессия Форума «Лекарственная безопасность в фокусе национальных проектов: новые цели, новые вызовы» соберет экспертов отрасли для обсуждения стратегических направлений развития и выработки решений по обеспечению качества и доступности лекарственных препаратов в России и за рубежом.

Форум «Лекарственная безопасность» является флагманским ежегодным отраслевым событием, в рамках которого обсуждаются ключевые направления стратегии развития фармацевтической отрасли с учетом целей и задач, определенных новыми национальными проектами, с горизонтом планирования до 2030 года, а также на перспективу до 2036 года.

Более подробная информация – на официальном сайте Форума.

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