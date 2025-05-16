На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

8,5 тысяч участников и представителей СМИ из 96 стран мира приняли участие в Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum»

В Казани завершился XVI Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum». С каждым годом количество участников и делегатов на полях Форума растет, что еще раз подтверждает важность построения международного диалога между Российской Федерацией и странами Исламского мира.

«За дни проведения мероприятия Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» посетили восемь с половиной тысяч участников и представителей СМИ из 96 стран мира, включая Россию. Мы видим, что деловое зарубежное сообщество приняло активное участие в работе этой дискуссионной площадки. Форум прочно закрепил репутацию важного международного делового мероприятия экономического взаимодействия Российской Федерации и стран Исламского мира.

Диалог с представителями этих стран продолжится на площадке Петербургского международного экономического форума, который состоится с 18 по 21 июня, В рамках пространства SPIEF Investment & Business Expo Республика Татарстан ежегодно организовывает работу своего стенда, где на площади более 100 квадратных метров рассказывает о своем инвестиционном потенциале участникам и гостям Форума со всего мира», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» Антон Кобяков.

Картина дня
«Игра не окончена». Чего ждать от телефонного разговора Путина и Трампа
Телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00
ВС РФ взяли под контроль Марьино в Сумской области. Военная операция, день 1181-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1181-й день
Член делегации Украины в Стамбуле сбежал с переговоров и скрылся в неизвестном направлении
Несколько категорий россиян призвали не опасаться повышения тарифов на ЖКУ
Названа дата и время прощания с хореографом Юрием Григоровичем
Массовое ДТП парализовало движение на МКАД в Москве
У младенца после ОРВИ образовалась в легких гигантская киста, которая мешала ребенку жить
Новости и материалы
СМИ назвали возможный срок испытания китайского носителя дронов
Мужчина решил помыться в фонтане и привлек внимание чешской полиции
Экс-вратарь «Динамо» рассказал, что нужно клубы, чтобы бороться за чемпионство
Ученые нашли уязвимое место у малярийного паразита
Президент Индонезии посетит Петербургский международный экономический форум
Польская таможня пресекла транзит шин для Boeing в Россию
Пожар в Ереване, перед которым слышали звуки взрывов, попал на видео
ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть
В Москве годовалый ребенок выпал из окна на асфальт
Стало известно, какие страны против возвращения российских футболистов на турниры
Байден опубликовал фотографию с женой после сообщения о раке простаты
Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным
Член добровольческого отряда «Барс-Курск» возглавил район в Курской области
В Екатеринбурге мужчина назвал себя участником СВО и жестко избил девушку
Молдавский политик призвал усилить борьбу с режимом Санду
Автомобиль разгромил торговый центр, и это попало на видео
Двухлетний ребенок отравился психотропными веществами в Петербурге и попал в реанимацию
Скончалась актриса из «Дня рождения Буржуя» Людмила Игнатенко
Все новости
Умер российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Названа стоимость подаренного Трампу воздушного дворца
Депутат из Петербурга объяснил свое требование придумать поздравление Беглову
«Тушат самолетами»: в Забайкалье борются с лесным пожаром, который подступает к монастырю
Криптоэлите уже отрезают пальцы: на Западе массово похищают людей ради выкупа
WSJ: по всему миру похищают криптоинвесторов и членов их семей ради выкупа
Маньяк-физик рвется на свободу: убийца Лендьел обратился в Верховный суд
Пожизненно осужденный маньяк Лендьел пытается освободиться после 31 года в колонии
«Я работал с легендами». Умер Юрий Григорович
«Герань» как средство принуждения к миру. О чем говорит рекордная атака БПЛА по Киеву
Полковник Ходаренок: интенсивность ударов по Киеву зависит от позиции на переговорах
«Стопроцентный коммунизм»: ради чего Пол Пот забивал свой народ мотыгами
100 лет назад родился будущий лидер красных кхмеров Пол Пот
Как перенести данные с Android: подробная инструкция на 2025 год
Как перенести все данные со старого телефона Android на новый и не потерять файлы
Семь погибших. Водитель микроавтобуса покурил марихуану, уснул и врезался в фуру
В Калмыкии семь пассажиров микроавтобуса погибли после столкновения с фурой
Мэр Бухареста выиграл выборы президента Румынии. Никушор Дан за интеграцию в ЕС и помощь Украине
Выборы президента Румынии выиграл мэр Бухареста Никушор Дан
После драк в Махачкале задержаны десятки подростков. Их родителям грозят мелкие штрафы
После массовых драк в Махачкале задержаны 67 подростков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами