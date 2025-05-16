В Казани завершился XVI Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum». С каждым годом количество участников и делегатов на полях Форума растет, что еще раз подтверждает важность построения международного диалога между Российской Федерацией и странами Исламского мира.

«За дни проведения мероприятия Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» посетили восемь с половиной тысяч участников и представителей СМИ из 96 стран мира, включая Россию. Мы видим, что деловое зарубежное сообщество приняло активное участие в работе этой дискуссионной площадки. Форум прочно закрепил репутацию важного международного делового мероприятия экономического взаимодействия Российской Федерации и стран Исламского мира.

Диалог с представителями этих стран продолжится на площадке Петербургского международного экономического форума, который состоится с 18 по 21 июня, В рамках пространства SPIEF Investment & Business Expo Республика Татарстан ежегодно организовывает работу своего стенда, где на площади более 100 квадратных метров рассказывает о своем инвестиционном потенциале участникам и гостям Форума со всего мира», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» Антон Кобяков.