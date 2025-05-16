Российская юрисдикция укрепляет право в многополярном мире

С 19 по 21 мая 2025 года Санкт-Петербург станет центром международного юридического взаимодействия — в городе пройдет Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2025). Форум заслуженно входит в число ключевых событий мировой правовой повестки, объединяя профессионалов из разных стран и отраслей для обсуждения самых актуальных вызовов и решений в сфере права.

«Широкое представительство — свыше 5100 участников из 91 страны — говорит само за себя. Такой интерес подтверждает, что российская юрисдикция играет активную роль в укреплении права в формирующемся многополярном мире. Все больше стран и международных партнеров обращают внимание на Россию как на надежную юридическую систему и стремятся к сотрудничеству в условиях меняющегося глобального порядка», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков.

На форум приехали министры юстиции, генеральные прокуроры, председатели верховных и конституционных судов, а также ведущие юристы, ученые и эксперты из разных регионов мира. Высокое представительство подчеркивает масштаб и значимость ПМЮФ как центральной международной платформы для правового диалога, обмена опытом и выработки современных решений в интересах устойчивого правового развития.

Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и Минюст России.