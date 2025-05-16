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Пресс-релиз

Вышел в свет официальный журнал ПМЮФ-2025

Выпуск журнала приурочен к открытию XIII Петербургского международного юридического форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 мая 2025 года. Издание распространяется на площадке мероприятия, по адресной рассылке, а также на рейсах «Аэрофлота» и в поездах РЖД «Сапсан», следующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. Электронная версия доступна на официальном сайте мероприятия legalforum.info.

Открывающая журнал статья «Становление международно-правового сотрудничества в сфере юстиции: опыт веков для прогресса будущего» отсылает к теме Форума «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Начинается она с исторического экскурса, затем приводятся рассуждения о растущей роли международной кооперации в сфере юстиции в сегодняшних реалиях.

Журнал выходит в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В материале «Невыученные уроки Второй мировой войны» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказывает о попытках некоторых стран переосмыслить итоги войны, преуменьшить роль Советского Союза в искоренении нацизма. Еще один материал о событиях тех лет «Ленинград в годы войны: юристы в жизни блокадного города» содержит интересные исторические факты и архивные фотографии тех сложных лет.

Традиционно на страницах журнала на актуальные темы высказываются известные государственные деятели, политики, ученые, общественные деятели. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассуждает о роли омбудсменов в новой конфигурации международных отношений. Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин рассказывает, как его организация оказывает жителям приграничных территорий и участникам СВО правовую поддержку.

Руководитель геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (Центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль проводит историческую параллель между колониализмом и современным европоцентризмом.

О новых тенденциях в системе подготовки кадров в области права читатели узнают из интервью с ректором Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Ольгой Александровой, а также из статьи о том, как цифровизация влияет на образовательный процесс.

Среди других тем номера – 160-летняя годовщина института судебных приставов в России, роль модельных законов в международных отношениях, развитие российской адвокатуры, интересные исследования, проведенные Российским федеральным центром судебной экспертизы, и многое другое.

Историческая рубрика посвящена деятельности одного из самых значимых российских реформаторов – законотворца, ученого и мыслителя Михаила Михайловича Сперанского.

Кроме того, в журнале содержится полезная информация для участников Форума о деловой, культурной и спортивной программах, навигатор по площадке, включая B2B-сервисы. Также внимание читателей наверняка привлечет новая рубрика – «Книжная полка», где представлены издания Санкт-Петербургского государственного университета и книжного магазина «Москва», которые могут быть полезны практикующим юристам и всем, кто интересуется правом.

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