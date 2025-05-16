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Пресс-релиз

На Российско-Китайском форуме обсудили промышленную кооперацию двух стран

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Росконгресс

Актуальные тенденции технологического сотрудничества обсудили участники сессии «Российско-Китайская промышленная кооперация: современные тенденции и актуальные задачи». Она состоялась на Российско-Китайском форуме, который проходит в Хабаровске 19-20 мая.

В 2024 году Россия заняла пятое место в рейтинге основных торговых партнеров Китая. На сегодняшний день все большую роль в экономическом партнерстве двух стран играет именно производственная кооперация, отметил торговый представитель Российской Федерации в Китайской Народной Республике Алексей Дахновский. По его словам, это направление имеет большие перспективы.

«Увеличение поставок станков и производство оборудования создают основу для более углубленного взаимодействия и промышленно-экономической кооперации. Это позволяет сформировать более высокий и устойчивый уровень экономического взаимодействия. Как показывает практика, торговля более волатильна и гораздо сильнее подвержена влиянию внешних факторов. Полагаю, что время бурного роста собственно торговли осталось в прошлом. Но быстрое развитие этой отрасли ранее создало фундамент для более продвинутого взаимодействия в промышленно–технологической сфере. Это требует более длительного времени на реализацию, однако именно эта отрасль менее подвержена внешнему воздействию», – подчеркнул Алексей Дахновский.

По его словам, Китай – идеальный партнер для наращивания совместных производств. Страна располагает всеми отраслями, содержащимися в соответствующей классификации ООН. По оценкам российских экспертов, количество среднемесячных регистраций юридических лиц с участием представителей КНР в 2022–2024 годах выросло в 3,6 раза по отношению к данным 2020–2021 года. По состоянию на конец 2024 года число компаний с китайским участием в России составило 11 тысяч.

Китайский бизнес заинтересован в работе в России, отметил Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«Китайско-Российское сотрудничество имеет высокую взаимодополняемость и перспективы развития. Китай будет и дальше проводить инновационное сотрудничество с Россией. Китайская сторона прилагает большие усилия для партнерства в производственных областях. Нам нужно уделять особое внимание сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, электронной торговли, энергетики, высоких технологий и воспитания кадров, а также повышать взаимное доверие и обеспечить успешные условия для дальнейшей локализации», – подчеркнул Чжоу Лицюнь.

Модератором сессии выступил профессор кафедры политической теории Московского государственного института международных отношений МИД Российской Федерации Валерий Тарасов. В дискуссии также приняли участие руководители российских и китайских компаний. Они отметили важность расширения поставок и локализации производств для развития трансграничного роста бизнеса. Выстроенные связи должны быть долгосрочными и всеобъемлющими. Также были представлены уже реализованные проекты – в частности, Хабаровский индустриальный парк.

​Российско-Китайский форум проходит под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». В его программу включено более 30 тематических площадок, культурных и спортивных мероприятий. Поступило более трех тысяч заявок на участие от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР.

Организатором Российско-Китайского форума выступает Правительство Хабаровского края при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ВЭБ.РФ. Оператор – Фонд Росконгресс.

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