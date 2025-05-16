В Хабаровском крае прошел марафон «Большой Уссурийский – остров мечты!»

Марафон «Большой Уссурийский – остров мечты!» прошел 18 мая в Хабаровском крае. Участником забега стал губернатор Дмитрий Демешин. Мероприятие – часть спортивной программы Российско-Китайского форума. Несмотря на непогоду, в Хабаровске на дистанции в 5, 10, 21,1 и 42,2 км вышли около 400 любителей бега. Маршрут пролегал по Большому Уссурийскому – острову, который должен дать старт новой странице сотрудничества России и КНР.

По задумке организаторов, марафон должен был стать не только проверкой сил для участников, но и позволил бы им оценить масштабы планов по освоению острова. Погода поспособствовала этому замыслу. Так, ночью накануне забега и утром шел ливень, трасса размокла. В день марафона было холодно и ветрено, а первые бегуны на длинные дистанции стартовали в дождь.

Участников марафона поприветствовал губернатор Дмитрий Демешин.

«У природы нет плохой погоды. Самые волевые и экстремальные из нас собрались на пробег. Мы действительно хотим сделать Большой Уссурийский островом мечты. Здесь, на Дальнем Востоке, мы свои мечты в жизнь воплощаем сами – нашим трудом, нашими усилиями. Хотим сделать здесь зоны рекреации, пляжи, построим гостиницы и яхт-клубы. Убежден, что будет замечательное место, курорт для жителей Хабаровского края», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Губернатор отметил, что совместное с Китаем освоение острова уже ведется – на нашей территории строится подъездная дорога, возводится насыпь для возведения объектов пограничной инфраструктуры.

Дмитрий Демешин вместе с остальными любителями бега преодолел дистанцию в 5 км.

«Трасса отличная, Уссурийский радует!» – поделился глава региона на финише.

Все участники марафона «Большой Уссурийский – остров мечты!», прошедшие свои дистанции, получили памятные медали, а победители и призеры – награды за 1, 2 и 3 места.

Напомним, Российско-Китайский форум пройдет в Хабаровске 19-20 мая под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». На участие в нем поступило более 3 тысяч заявок от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР.