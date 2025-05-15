В ходе ПМЮФ-2025 состоится обсуждение вопросов развития института бесплатной юридической помощи

19 мая 2025 г. в рамках XIII Петербургского международного юридического форума состоится сессия «Вправе быть в праве: бесплатная юридическая помощь через призму международного опыта».

Участники сессии обсудят роль и место института бесплатной юридической помощи в реализации внешней и внутренней политики Российской Федерации, а также рассмотрят новеллы профильного законодательства.

«На сегодняшний день институт оказания бесплатной юридической помощи является одним из самых востребованных механизмов защиты прав и законных интересов социально незащищенных категорий граждан. Его актуальность подтверждается как увеличением количества полученной бесплатной юридической помощи, так и совершенствованием правового регулирования в сфере бесплатной юридической помощи и правового просвещения», – отметил заместитель Министра юстиции Российской Федерации Максим Бесхмельницын.

В рамках мероприятия состоится обмен международным опытом по вопросам организации института бесплатной юридической помощи, его правовому регулированию и порядку взаимодействия органов государственной власти. В дискуссии примут участие в том числе представители правовых ведомств, юридических и образовательных организаций Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана и Узбекистана.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации.

XIII Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге.