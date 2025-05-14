Определена главная тема Восточного экономического форума – 2025

Главной темой Восточного экономического форума – 2025, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке, станет «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«Восточный экономический форум – возможность для обсуждения вопросов экономики, политики и социальной сферы не только в России, но и во всем мире. Это важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема Форума в этом году – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Без сотрудничества, без взаимовыгодного партнерства невозможно развитие. К сожалению, мы видим, что происходит в современном мире: необоснованные политические амбиции некоторых стран-соседей вредят взаимодействию бизнеса, гуманитарным и научным направлениям. Но Россия по-прежнему открыта для сотрудничества. На Дальнем Востоке действуют преференциальные режимы. Резидентами территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток стали, в том числе, зарубежные инвесторы. Сейчас мы создаем новую оболочку – международную территорию опережающего развития, которая даст отечественным и иностранным партнерам взаимовыгодные возможности для укрепления экономик наших стран. Еще одно направление взаимодействия – Северный морской путь, кратчайший транспортный коридор между Европой и Дальним Востоком. Эти и другие темы мы будем обсуждать на Форуме», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Главная тема отражает основные принципы, на которых базируется Восточный экономический форум, отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

«В 2025 году пройдет юбилейный, десятый Восточный экономический форум. За годы работы ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для формирования моделей взаимовыгодного партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема предстоящего форума отражает ценность равноправного международного диалога и мирного сосуществования как основ устойчивого развития. При этом особая роль ВЭФ заключается в гармонизации глобальных экономических тенденций с задачами социально-экономического роста российского Дальнего Востока. Уверен, что форум в очередной раз станет эффективной платформой для выработки решений по ключевым стратегическим направлениям, которые станут основой для процветания макрорегиона», – подчеркнул Антон Кобяков.

Восточный экономический форум – 2025 пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.