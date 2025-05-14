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Опубликована программа Спортивных игр ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 18 по 21 июня, объединит деловую повестку и масштабные спортивные события. Помимо сессий, посвященных развитию спорта, участников и гостей ждут Спортивные игры ПМЭФ – более 20 мероприятий по 18 видам спорта.

«Спорт будет масштабно представлен на Форуме. Актуальные вопросы дальнейшего развития отрасли станут темами сессий деловой программы. Турниры с участием сильнейших спортсменов разных стран будут способствовать укреплению международного сотрудничества в спорте. А массовые и корпоративные соревнования подчеркнут роль спорта в формировании здорового общества. Мероприятия Спортивных игр ПМЭФ будут приурочены к 80-летнему Юбилею Победы и посвящены спортсменам-фронтовикам», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Программа Игр сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации.

Первым событием Игр в Санкт-Петербурге станет заключительный этап III многодневной международной велогонки среди профессионалов «Золото Ладоги», который пройдет 15 июня на Гребном канале. До этого велогонщики проедут более 800 км по дорогам Ленинградской области и Республики Карелия. Впервые в программу «Золото Ладоги» включен командный зачет для корпоративных команд и любительских велоклубов. Кроме этого, под эгидой ПМЭФ пройдут международные соревнования «Белые ночи» по велоспорту на треке.

18 июня спортивная платформа Фонда Росконгресс проведет III церемонию награждения спортивно-деловой премии «Чемпион». Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку спортивных проектов.

Утром 19 июня участники Форума вместе с жителями Санкт-Петербурга выйдут на старт традиционного забега, который в этом году пройдет под девизом «Борись и побеждай» и будет посвящен Юбилею Победы. Генеральным партнером забега является «Абсолют Банк».

21 июня пройдет традиционный турнир по конному спорту – конкур на кубок ПМЭФ, который является неотъемлемой частью Спортивных игр ПМЭФ.

Турнир по хоккею «Фонбет. Кубок Росконгресса» в этот раз будет посвящен олимпийскому чемпиону, фронтовику Николаю Сологубову. Кроме этого участники Форума смогут сыграть в гала-матчах и турнирах по шахматам, баскетболу, футболу, паделу, теннису, настольному теннису и гольфу. В корпоративном формате пройдут соревнования по сквошу, а также этап бизнес-регаты «Ведомости».

Заключительный день Форума начнется с заплыва на сапбордах SUP-завтрак – «Шкулев Холдинг» по Крюкову каналу и реке Мойке.

Одним из самых зрелищных спортивных событий Форума станет Кубок Росконгресса по конкуру. Отметим, что еще один турнир по конному спорту – финал Кубка Победы по конкуру, прошедший 9-11 мая в Подмосковье открыл программу Спортивных игр ПМЭФ.

Участники Форума и жители Санкт-Петербурга также смогут посетить этап Российского падел тура с участием лучших игроков страны, спортивно-музыкальный фестиваль «Паруса Кронштадта», увидеть мотошоу и турнир по лапте.

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