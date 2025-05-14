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Пресс-релиз

Премиальный бренд TANK выступит официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума в 2025 году

Фонд Росконгресс и премиальный бренд TANK, принадлежащий концерну GWM, достигли соглашения о сотрудничестве, в рамках которого TANK станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума 2025 года. В соответствии с соглашением бренд также выступит в статусе ОАФ (официального автомобиля) таких мероприятий Фонда, как Петербургский международный юридический форум (19-21 мая 2025 года), Невский международный экологический конгресс (22-23 мая 2025 года) и Восточный экономический форум (3-6 сентября 2025 года).

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев: «Новый ОАФ поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников ПМЭФ-2025. Мы уверены, что официальные лица и гости Форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнерству с TANK и WEY. Особенно приятно, что к нам присоединились новые партнеры — это важный шаг в развитии всей транспортной логистики мероприятий».

В рамках партнерства Фонду Росконгресс будут предоставлены автомобили, включая рамные внедорожники TANK 300, TANK 500 и флагманский внедорожник TANK 700, а также гибридные модели бренда WEY – полноприводный кроссовер WEY 07 и минивэн WEY 80. Автомобили будут задействованы в транспортной логистике гостей и участников мероприятий, обеспечивая высокий уровень комфорта, безопасности и технологичности.

TANK – премиальный бренд внедорожников концерна Great Wall Motor. Бренд ориентирован на создание новых автомобильных стандартов, сочетая стиль, технологичность и комфорт. TANK предлагает «городские внедорожники» премиум-класса, которые идеально подходят как для повседневного использования, так и для активного отдыха.

Директор бренда TANK Александр Чеховский: «Получение статуса официального автомобиля форума, в частности ПМЭФ, является значимым событием, подтверждающим доверие к нашим брендам. Стильный и уверенный в себе TANK уже зарекомендовал себя среди российских автомобилистов. Появление гибридных моделей WEY, официально представленных в России в 2024 году, расширяет возможности премиального сегмента. Партнерство с Фондом Росконгресс – это уникальная возможность укрепить связь с деловой аудиторией и продемонстрировать высокий стандарт качества и инноваций, заложенный в каждую модель наших автомобилей».

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.

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