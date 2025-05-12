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Пресс-релиз

РЭЦ и эксперты страхового рынка обсудят актуальные вопросы страховых споров на ПМЮФ–2025

Споры в сфере страхования, особенно при осуществлении предпринимательской деятельности, традиционно относятся к категории наиболее сложных из-за специфики регулирования, множественности участников правоотношений и особенностей процесса доказывания. В условиях санкционного давления вопросы страхования и перестрахования транспортных рисков (прежде всего, морских и воздушных), кредитных рисков и урегулирования споров с иностранными контрагентами приобрели новую остроту.

Каковы перспективы дальнейшего развития перестрахования и как урегулируются уже возникшие перестраховочные споры? Как санкционные и контрсанкционные ограничения влияют на условия российских договоров страхования и меняют подходы к разрешению конфликтных ситуаций между участниками страховых правоотношений? В каком направлении необходимо развивать правовую базу для расширения страхового бизнеса с дружественными юрисдикциями?

Эти и другие вопросы обсудят эксперты на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ–2025) «Страховые и перестраховочные споры: где судиться и как урегулировать, если спор не «розничный?», организованной Группой Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) совместно с Всероссийским союзом страховщиков.

Участникам сессии представится уникальная возможность узнать из первых уст о кейсах, о которых пишут и которые анализируют в юридических СМИ – эксперты обсудят конкретные примеры из практики и сформулируют рекомендации по разрешению споров, а также поделятся с аудиторией доступным правовым инструментарием.

Модератором сессии выступит Юрий Колесников, д.ю.н., председатель специализированной коллегии Арбитражного центра при РСПП по страховым спорам.

Среди экспертов выступят: президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, генеральный директор Российской национальной перестраховочной компании Наталья Карпова, заместитель председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заместитель председателя Совета судей Санкт-Петербурга Наталья Корчагина, управляющий партнер «Соколов, Маслов и Партнеры» Ифтихар Пиров, директор юридического департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова, заместитель генерального директора «Ингосстраха» по юридическим вопросам Анна Полина – Сташевская, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов.

Дискуссия будет полезна представителям юридических подразделений российских и международных компаний, использующих различные виды страхования как инструмент управления рисками, страховых и перестраховочных организаций, страховых брокеров, иных профессиональных участников страхового рынка, независимых юридических и консалтинговых компаний, судейского, арбитражного и научного сообщества.

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