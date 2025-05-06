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Волонтеры «Роснефти» провели в Нижневартовске акцию «Свеча памяти»

Сотрудники «Самотлорнефтегаза» (входит в «Роснефть») в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне провели акцию «Свеча памяти» в Парке Победы в Нижневартовске. Инициатива объединила ветеранов, работников предприятия и членов их семей, учеников «Роснефть-классов» и активистов «Движения Первых».

Участники акции почтили память нефтяников Самотлорского месторождения, героически защищавших Родину на фронтах и трудившихся в тылу. Волонтёры зажгли тысячу свечей и выстроили из них слово «Помним» у подножия мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Особую атмосферу мероприятию придали прозвучавшие проникновенные строки из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.

Волонтеры «Самотлорнефтегаза» также организовали для школьников «Роснефть-классов» и представителей «Движения Первых» серию уроков мужества и тематических дискуссий с участием ветеранов города и работников предприятия. В ходе встреч ребятам показали документальный фильм «Война моторов», созданный при поддержке «Роснефти» на основе архивных материалов и воспоминаний участников событий. Кинохроника рассказывает о том, каких усилий стоило бесперебойное снабжение фронта горючим.

Мультимедийный формат встреч дополнили экскурсии по исторической выставке «Память сердца». Экспозиция рассказывает о роли нефти в годы Великой Отечественной войны, вкладе советских нефтяников в приближение Победы, о послевоенном трудовом подвиге вернувшихся с фронта. Уникальное месторождение было открыто ровно через 20 лет после Великой Победы – в мае 1965 года. Выполнение сложнейшей задачи по его освоению во многом решалось благодаря самоотверженному труду людей, прошедших войну. В разные годы на Самотлоре работали более 30 непосредственных участников Великой Отечественной войны.

Сегодня в Нижневартовске под патронажем «Самотлорнефтегаза» находятся 76 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.

«Роснефть» активно поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа, освободившего страну от захватчиков. Волонтеры предприятий «Роснефти» в честь юбилея Победы в войне организуют различные патриотические акции, творческие конкурсы и встречи со школьниками, студентами и ветеранами во всех регионах присутствия.

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