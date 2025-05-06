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Волонтеры «Роснефти» благоустроили улицы и площади Новокуйбышевска в честь 80-летия Победы

Работники Новокуйбышевского НПЗ (входит в Самарскую группу предприятий «Роснефти») провели субботник на более чем 6 тысячах кв. метров городских улиц, аллей и скверов.

На уборку и благоустройство городских территорий вышли более 600 заводчан. Экологическая акция прошла на самом длинном в городе проспекте Победы, Аллее Победы и территории вокруг Триумфальной арки, улице 50-летия НПЗ и многих других. Всего волонтеры собрали и вывезли с использованием заводской спецтехники более 100 кг природного мусора: сухостоя и листвы.

Исторический центр Новокуйбышевска площадь имени первого директора предприятия Г.И. Гореченкова, уже много лет находится под патронажем работников завода. Площадь знаковое место для всех горожан, была благоустроена при поддержке предприятия: обновлено плиточное покрытие, установлены новые скамьи и вазоны. Сотрудники завода вместе со своими детьми высадили на прилегающей территории кусты можжевельника.

Новокуйбышевский НПЗ вносит весомый вклад в благоустройство города, реализует экологические, социальные, исторические и культурные проекты. В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне волонтеры предприятия организовали ряд патриотических акций: литературные чтения с изданием сборника воспоминаний фронтовиков для студентов и школьников, выставку, посвящённую городам-героям и ветеранам завода – полным кавалерам Ордена Славы, поэтический марафон, семейный патриотический фестиваль.

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