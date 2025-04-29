Юрий Трутнев: ВЭФ вносит большой вклад в развитие Дальнего Востока и выполнение поручений президента

Во Владивостоке заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к проведению юбилейного X Восточного экономического форума. Он пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«Восточный экономический форум все последние годы вносит большой вклад в развитие Дальнего Востока, в выполнение поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Ежегодно на ВЭФ приезжают тысячи человек из десятков стран мира. Ни санкции, ни какие-то другие процессы не смогли ослабить интерес к Форуму, да и не могут ослабить. Дальний Восток России – огромный макрорегион, развитие которого оказывает влияние на окружающие страны, на весь мир. Как и во все предыдущие годы мы будем делать все возможное для того, чтобы гости получили всю возможную информацию, комфортно и безопасно поработали на Восточном экономическом форуме», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Были рассмотрены предложения по формированию программы Форума.

«Мы обсуждали, какая тема станет главной для ВЭФ. Считаю, что невозможно не затронуть тему Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы будем предлагать определить главной тему «Дальний Восток – от Победы к Победе». Над формулировкой еще будем думать. На Дальнем Востоке закончилась Вторая мировая война. По поручению Президента Российской Федерации мы готовим большую экспозицию на острове Шумшу, где прошла курильская десантная операция. Эта экспозиция в том числе будет помогать воспитывать молодежь, а всем нам – не забывать, какими героическими подвигами и усилиями создавалась Победа», – отметил Юрий Трутнев.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило включить в деловую программу темы, от которых зависит развитие макрорегиона и возможная интеграция с экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Отдельным акцентом мы выделили бы технологическое развитие. Сегодня именно технологии меняют мир, меняют фундаментальные основы жизни. Многие из этих технологий либо зарождаются, либо получают коммерческое распространение именно в азиатских странах. Мы бы хотели, чтобы Дальний Восток в этом процессе играл значимую роль. Считаем, что это возможно. В том числе, с применением наших новых инструментов – таких, как международные территории опережающего развития – добиться того, чтобы в России эти технологии и создавались, и тиражировались», – подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов рассказал об организационных вопросах и ходе подготовки X Восточного экономического форума.

«В рамках ВЭФ-2025 состоятся различные мероприятия, в том числе выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток!», традиционно проходящая с участием федеральных министерств и ведомств. Кроме того, в рамках спортивной программы запланированы спортивно-патриотическое событие «Парад парусов», соревнования по гребле, хоккейный матч, забег и другие события», – отметил Игорь Павлов.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, регион начал плановую подготовку к Форуму на основе «дорожной карты» прошлого года. Средства в региональном бюджете предусмотрены на строительство павильона края на выставке «Улица Дальнего Востока», спортивную и культурную программы, медицинское обеспечение и обследование дорог. Организован штаб по обеспечению надежности электроснабжения. Проводятся подготовительные мероприятия на ЛЭП и энергообъектах. Формируется оперативный штаб силовых структур по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Для размещения гостей и участников Форума передано 25 гостиниц Владивостока и Артема на 1 600 номеров.

Как доложил глава Владивостока Константин Шестаков, в рамках подготовки столицы ДФО к проведению Форума реализуется комплекс мероприятий по следующим направлениям: благоустройство, дорожная инфраструктура, санитарная очистка и безопасность, ремонт фасадов зданий, организация питания и культурных мероприятий. Запланированы работы по ремонту проезжей части, покраске надземных и подземных пешеходных переходов, обновлению металлических и бетонных ограждений, восстановлению остановочных комплексов и элементов мостов. Будут выполнены мероприятия по прочистке ливневой канализации, устранению провалов люков, санитарной очистке тротуаров и прибордюрной зоны, удалению граффити и несанкционированной рекламы, покраске бетонных поверхностей и элементов дорожной инфраструктуры. Одним из ключевых направлений подготовки является благоустройство территории города. При поддержке частных инвесторов ведется работа по созданию 10 арт-объектов на гостевом маршруте города. Также намечено проведение мероприятий на открытых площадках города, включая концерты и вечерние программы. Прорабатываются дополнительные культурные инициативы для участников форума и жителей Владивостока.

О подготовке кампуса и территории Дальневосточного федерального университета к Форуму рассказал ректор вуза Борис Коробец. В мае начнется масштабная модернизация инфраструктуры. В этом году к работам по обновлению кампуса впервые будут привлечены студенческие сервисные отряды. Проводится набор волонтеров. Четвертый год подряд ДВФУ совместно с Российским обществом «Знание» организует на Форуме лекторий для студентов и молодежи Приморского края. Его участниками станут 350 лучших студентов и талантливых школьников, еще 8,5 млн человек присоединятся к мероприятию онлайн. В этом году обязательной темой лектория будет окончание Второй Мировой войны, вклад советского народа в борьбу с фашизмом и события советско-японской войны 1945 года. На центральной площади ДВФУ будет установлена новая визуальная точка притяжения парковой зоны – флагшток высотой 50 метров с триколором площадью более 150 квадратных метров. В рамках объявленного Президентом страны Года защитника Отечества планируется открыть Аллею Героев в парковой зоне кампуса, посвященную героям России – участникам СВО из всех одиннадцати регионов Дальнего Востока.

К юбилейному форуму готовятся и дальневосточные регионы. Свои достижения в экономике, уникальность культуры и обычаев регионы традиционно представят на выставке «Улица Дальнего Востока». В этом году планируется 11 региональных и пять отраслевых павильонов: два павильона Минспорта России – «Деловой» и «Арена ГТО»; павильон АО «КРДВ» – «Развиваем Дальний»; павильон Минприроды России – «Дом сокола»; павильон АО «Корпорация Туризм.РФ». В региональных павильонах акценты планируется сделать на достижениях регионов в экономике и социальной сфере за прошедшие десять лет, сведениях об инвестиционных проектах, передовых технологических разработках, представлении информации о реализации мастер-планов развития дальневосточных городов, праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Совместно с АНО «АСИ» планируется организация аллеи дальневосточных брендов с презентацией товаров и продукции, производимой в регионах.

Также на совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической, при подготовке и проведении ВЭФ-2025.

«ВЭФ хорошо продуман и сбалансирован как инструмент, привлекающий на Дальний Восток инвестиции. Как оболочка, которая создает возможность всем федеральным органам исполнительной власти проверить свои действия по выполнению поручений Президента, инвесторам понять, что они идут правильной дорогой. И мы будем это сохранять, будем уже сейчас заниматься содержательной частью, будем отрабатывать сессии, думать над тем, как правильно сформулировать задачи, будем двигаться вперед», – подвел итоги Юрий Трутнев.