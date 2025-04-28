Рекламное агентство «Инсайт Люди» отмечено премией Workspace Digital Awards 2025

23 апреля в Москве состоялась церемония награждения престижной международной премии Workspace Digital Awards 2025. Мультиформатный фестиваль «День России» в Санкт-Петербурге, организованный «Газпром-Медиа Холдингом» в лице рекламного агентства «Инсайт Люди» и других активов Холдинга при поддержке ПАО «Газпром», был удостоен третьего места в номинации «СМИ, искусство и общество».

Главной визуальной концепцией фестиваля стал российский триколор и символы русской народной культуры, представленные в современном прочтении. На одной площадке выступили знаменитые артисты и были задействованы 450 резидентов рекламного агентства из 67 регионов России. Праздник посетили более 150 000 человек, а в социальных сетях его освещали более 800 блогеров.

«Мы гордимся тем, что наш проект «День России» получил высокое признание на международной арене. В прошлом году при поддержке ПАО «Газпром» совместно с коллегами из «Газпром-Медиа Холдинга» мы организовали этот масштабный мультиформатный фестиваль в Санкт-Петербурге. Наше агентство и дальше продолжит создавать качественный контент и поддерживать важные инициативы», — поделилась основатель и генеральный директор рекламного агентства «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

Workspace Digital Awards ежегодно отмечает выдающиеся проекты в таких областях, как дизайн, веб- и мобильная разработка, реклама и маркетинг, SMM и PR. В этом году церемония собрала представителей ведущих брендов и ключевых игроков индустрии, которые вдохновились успешными кейсами и обменялись опытом. Победителей определяло профессиональное жюри, состоящее из лидеров отрасли и представителей известных брендов, что подчеркивает высокий уровень конкуренции и значимость полученных наград.