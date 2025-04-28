Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Рекламное агентство «Инсайт Люди» отмечено премией Workspace Digital Awards 2025

23 апреля в Москве состоялась церемония награждения престижной международной премии Workspace Digital Awards 2025. Мультиформатный фестиваль «День России» в Санкт-Петербурге, организованный «Газпром-Медиа Холдингом» в лице рекламного агентства «Инсайт Люди» и других активов Холдинга при поддержке ПАО «Газпром», был удостоен третьего места в номинации «СМИ, искусство и общество».

Главной визуальной концепцией фестиваля стал российский триколор и символы русской народной культуры, представленные в современном прочтении. На одной площадке выступили знаменитые артисты и были задействованы 450 резидентов рекламного агентства из 67 регионов России. Праздник посетили более 150 000 человек, а в социальных сетях его освещали более 800 блогеров.

«Мы гордимся тем, что наш проект «День России» получил высокое признание на международной арене. В прошлом году при поддержке ПАО «Газпром» совместно с коллегами из «Газпром-Медиа Холдинга» мы организовали этот масштабный мультиформатный фестиваль в Санкт-Петербурге. Наше агентство и дальше продолжит создавать качественный контент и поддерживать важные инициативы», — поделилась основатель и генеральный директор рекламного агентства «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

Workspace Digital Awards ежегодно отмечает выдающиеся проекты в таких областях, как дизайн, веб- и мобильная разработка, реклама и маркетинг, SMM и PR. В этом году церемония собрала представителей ведущих брендов и ключевых игроков индустрии, которые вдохновились успешными кейсами и обменялись опытом. Победителей определяло профессиональное жюри, состоящее из лидеров отрасли и представителей известных брендов, что подчеркивает высокий уровень конкуренции и значимость полученных наград.

Картина дня
Пиренейский блэкаут: в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества
В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Военная операция, день 1160-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1160-й день
В Кремле прокомментировали возможность публичного обсуждения нюансов по Украине
Альянс ХДС/ХСС утвердил коалицию с СДПГ для формирования кабмина Германии
Мэр Мадрида запросил помощь армии из-за блэкаута
Полина Гагарина рассказал о подвигах деда во время Великой Отечественной войны
В Кремле рассказали о текущих отношениях России и США
Новости и материалы
Регина Тодоренко станет матерью в третий раз
Пашинян заявил о намерениях продолжать сотрудничать с Россией
Песков высказался о публикациях СМИ об украинском конфликте
В Кремле сообщили, что Путин может пообщаться с американском режиссером на этой неделе
Россиянин вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ
Тюменец сорвался с балкона во время пожара
Выигравшая 11 млн в лотерею россиянка рассказала, как кошачьи усы помогли ей победить
В Госдуме высказались о возможности введения в РФ наказания за тунеядство
Мужчина, ставший отцом «против своей воли», подал в суд на клинику ЭКО
«Много проблем»: Карпин о судействе в России
В Подмосковье завели дело после стрельбы по женщине из травмата
Родившая в 67 лет дочь женщина рассказала, как растет девочка
Педагога отстранили от работы после того, как ее сын жестоко обращался с животными
Дамблдор может стать последней главной ролью Джона Литгоу
Две страны ЕС выступили за немедленное прекращение российско-украинского конфликта
В Бразилии началась встреча глав МИД стран БРИКС
США ввели санкции в отношении трех судов за связи с хуситами
Наркоторговец случайно предложил товар полицейским, охранявшим музыкальный фестиваль
Все новости
Депутат Рады признал причастность Украины к теракту против российского генерала
Российские военные назвали отличительные черты бойцов из КНДР
Суд в Москве вынес приговор организаторам фатальной экскурсии по Неглинке
Захарова сравнила Украину с осемененной коровой
«Говорят, ей так и надо»: хозяйку изнасилованного в Подмосковье пса затравили в соцсетях
Глава МИД Израиля назвал ООН «прогнившей антисемитской организацией»
Похороны папы Римского и массовая пасхальная свадьба: 15 главных фото недели
В Дагестане перевернулась лодка с людьми, три человека пострадали
«Брат, это Кудрово»: канадский политик напугал избирателей «мигрантским гетто» из Ленобласти
Канадский политик Бернье перепутал Кудрово с мигрантским гетто
Громче предрассудков: почему важно открыто говорить о женском здоровье
В Москве прошла вторая церемония вручения премии «Вслух»
Реклама ... Рекламодатель: Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) г. Москва, ИНН 9909026348
Erid: 2Ranykq54t9
«Все проблемы стали понятны в 2025 году». Глава РОАД рассказал о ситуации на авторынке РФ
РОАД назвал 10 действий правительства, которые восстановят авторынок России
Радоница в 2025 году: какого числа ее отмечают, традиции дня поминовения усопших
Как правильно провести Радоницу, что можно и нельзя делать в этот день
«Легкие поражены»: Алаудинов рассказал о состоянии бойцов после операции в газовой трубе
Алаудинов: участники операции «Поток» продолжают лечение, у них поражены легкие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами