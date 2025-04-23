Более 92 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 к настоящему времени

За два месяца до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) свое участие подтвердили представители более 92 стран и территорий – это на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 92 стран и территорий. Это наглядно демонстрирует возрастающую глобальную значимость Форума как ведущей платформы для формирования новых экономических связей в условиях многополярного мира. Особенно заметно активное участие стран Глобального Юга – региона, чья роль в мировой экономике стремительно растет. В этом году, как никогда ранее, мы видим интерес к повестке Форума со стороны государств Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 выступит Королевство Бахрейн – важный партнер России на Ближнем Востоке. Широкий состав участников и разнообразие тем создают уникальные условия для выработки практических решений, основанных на общих ценностях и взаимном уважении», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге. Главной темой станет «Общие ценности – основа роста в многополярном мире», которая отражает изменения в международном сотрудничестве и роль универсальных ценностей в устойчивом экономическом развитии. Деловая программа включает четыре тематических направления: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире».

В рамках ПМЭФ запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов с партнерами из Армении, Африки, Бахрейна, Вьетнама, ЕС, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латинской Америки, Молдавии, Монголии, Таиланда, Узбекистана, а также ЕАЭС – АСЕАН, посвященных торгово-экономическому сотрудничеству и глобальным вызовам.