Опубликованы поручения президента России по итогам Форума будущих технологий — 2025

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля 2025 года.

Документ предусматривает разработку мер, направленных на поддержку национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия» в сфере промышленного внедрения перспективных разработок, цифровизации, подготовки кадров и других.

«Ключевым условием высокотехнологичного развития отраслей промышленности является масштабная модернизация на всех уровнях, от подготовки кадров до применения новейших перспективных технологий. И это в самой большой степени касается таких стратегических отраслей, как новые материалы и химия», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Он подчеркнул, что в 2025 году Форум будущих технологий продемонстрировал впечатляющие результаты развития этой индустрии, президенту были представлены новейшие разработки.

«Поручения стали результатом всеобъемлющего анализа потребностей отрасли по итогам встреч с учеными и представителями производственных компаний и направлены на точечную калибровку поддержки важнейших направлений», — сказал Антон Кобяков.

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить формирование производственно-технологических цепочек полного цикла от поиска и добычи твердых полезных ископаемых до глубокой переработки и выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, предусмотреть механизмы обеспечения на российском рынке благоприятных условий для производителей российской промышленной продукции, разработать меры по развитию механизмов трансфера технологий для более эффективного обмена информацией между потенциальными инвесторами и исследователями.

Отдельные поручения касаются мер по развитию отрасли производства и промышленного внедрения химических катализаторов, разработки и производства перспективных устройств для накопления и хранения энергии (в том числе натрий-ионных аккумуляторов), создания материалов в сфере фотоники, применения перспективных сплавов в отраслях промышленности.

Также правительство совместно с государственными корпорациями и ведущими научными организациями представит предложения о создании межотраслевого центра аддитивных технологий для производства деталей для авиационной, медицинской и других отраслей экономики и разработает меры по ускорению создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

В числе поручений также привлечение средств из внебюджетных источников для поддержки проектов, направленных на достижение национальной цели «Технологическое лидерство».

Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом поручено обеспечить проведение ежегодного конкурсного отбора проектов на предоставление грантов памяти выдающегося русского ученого Е.П. Велихова, предусматривающего также привлечение частных инвестиций.

Гранты будут предоставляться на пять лет в размере от 250 млн до 500 млн рублей. Дополнительные бюджетные ассигнования будут выделяться из федерального бюджета начиная с 2025 года. В текущем году конкурс будет направлен на отбор проектов по созданию уникальных материалов и изделий из них для автономных источников энергии, силовых и энергетических установок, устройств и систем обработки данных.

Поручения, касающиеся цифровизации отрасли новых материалов и химии, предусматривают применение технологий искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в разработке и внедрении новых материалов, создание роботизированных лабораторий для проведения научных исследований с применением искусственного интеллекта, создание межотраслевой цифровой базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов.

Президент также поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра для российских исследователей и подготовке кадров для обеспечения его работы.

Перечень поручений предусматривает также создание опытно-производственной инфраструктуры в вузах и научных организациях совместно с промышленными предприятиями.

Кроме того, правительству поручено при доработке национальных проектов по обеспечению технологического лидерства определить научные организации, ответственные за проведение научных исследований, и предусмотреть подготовку необходимых кадров.

Фонду «Росконгресс» поручено обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий.

Полный текст поручений опубликован на официальном сайте президента Российской Федерации kremlin.ru.

Форум будущих технологий — флагманское событие, на котором ведущие исследователи, лидеры производства представляют наукоемкие технологии, инновационные научные разработки и реализованные проекты, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента Российской Федерации. Мероприятие проходит при поддержке правительства Российской Федерации, оператором выступает фонд «Росконгресс».

В 2023 году ФБТ был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году был сфокусирован на будущем медицины. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

В 2025 году форум проводился при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами форума выступили Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом».

Генеральный партнер — Сбер, стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».