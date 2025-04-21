«Made in Russia»: продвижение российских товаров и услуг в КНР будет в фокусе внимания на Российско-Китайском форуме в Хабаровске

Какие барьеры мешают выходу на рынок КНР товаров российских производителей, что необходимо сделать, чтобы активизировать сотрудничество российского и китайского бизнеса в B2С и В2B-секторах, какие меры поддержки экспорта доказали свою эффективность – эти вопросы обсудят в рамках Российско-Китайского форума, который пройдет в Хабаровске 19–20 мая.

Для экспортеров будет организована площадка «Made in Russia». Расширяя горизонты торгово-экономического партнерства» при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Российско-Китайский форум состоится под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Оператор Форума – Фонд Росконгресс.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Фонд Росконгресс принимает участие в реализации Программы по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» на период до 2030 года. Российская продукция будет продвигаться на крупнейших деловых площадках в России и за рубежом совместно с РЭЦ.

«Фонд Росконгресс и РЭЦ имеют большой опыт взаимодействия по продвижению товаров российских брендов на отечественных и международных площадках, где создается уникальная среда для диалога, обмена опытом и формирования долгосрочных партнерских связей. Именно здесь компании находят новых клиентов, инвесторов и технологические решения. В рамках Российско-Китайского форума будет организован ряд тематических мероприятий, которые позволят российскому бизнесу продемонстрировать экспортный потенциал и открыть для себя китайские рынки», – подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Товарооборот между Российской Федерацией и КНР стремительно растет. По данным РЭЦ, в 2024 году достигнут рекордный уровень: $244,81 млрд. Это свидетельство открытости и высокой емкости китайского рынка, в том числе в сегменте несырьевого неэнергетического экспорта.

Как отметил вице-президент «Российского экспортного центра» Александр Молодцов на заседании Экспортного совета при губернаторе Хабаровского края, задача площадки «Made in Russia. Расширяя горизонты торгово-экономического партнерства» – выявить и снять барьеры, мешающие продвижению российских товаров и услуг на рынке КНР. Для этого необходимо определить реальные запросы китайского бизнеса и массового потребителя, а также возможности российских предпринимателей.

В минэкономразвития Хабаровского края подчеркнули, что у дальневосточных предприятий за годы сотрудничества с КНР сложился свой опыт работы. Продукция местных производителей уже получила высокую оценку покупателей в Поднебесной. Так, популярностью в приграничном Китае пользуются рыбная продукция, пиво и кондитерские изделия хабаровских компаний.

Вместе с тем очевидно, что назрела необходимость усиливать взаимодействие и в секторе «business-to-business». В ходе сессии «Made in Russia. Расширяя горизонты торгово-экономического партнерства» представители российского и китайского бизнеса рассмотрят вопросы поиска партнеров и каналов сбыта, особенностей маркетинговой стратегии и сертификации при выходе на китайский рынок, вопросы продвижения товаров через электронные площадки, адаптации и позиционирования бренда при выходе на рынок, нюансы логистики для различных категорий продукции, а также вопрос международных расчетов. Также B2B-переговорам российских и китайских предпринимателей в рамках Форума будет посвящена отдельная площадка.

Ожидается, что в сессии примут участие около 80 представителей бизнеса, экспертного сообщества, деловых и общественных объединений, федеральных, региональных и местных органов власти из России и КНР.

Организатором Российско-Китайского форума выступает Правительство Хабаровского края при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ВЭБ.РФ, а также РЭЦ.