Опубликована архитектура деловой программы ПМЮФ-2025

Девиз XIII Петербургского международного юридического форума — «Право: уроки прошлого для мира будущего».

Деловая программа Форума будет представлена десятью тематическими блоками: «Время героев — право героев», «Эффективное право — эффективному государству», «Право и общество», «Цифровизация в праве», «Развитие законодательства», «Право и бизнес», «Международное право в меняющемся мире», «Разрешение споров», «Юридическое сообщество: образование, профессия и призвание» и «Экосистема: окружающая среда и право».

«По сложившейся традиции на площадке Форума самые актуальные правовые вопросы будут обсуждаться с участием авторитетных российских и зарубежных юристов, государственных деятелей, представителей общественных организаций и предпринимательского сообщества. Такой открытый конструктивный диалог особенно важен сегодня, когда необходимо сообща искать новые пути развития и укрепления правовых основ справедливого многополярного мира», — отметил Министр юстиции Российской Федерации, председатель оргкомитета ПМЮФ Константин Чуйченко.

«Мы живем в эпоху больших изменений — технологических, геополитических, социальных — и именно право должно стать стабилизирующим фактором, инструментом гармонизации интересов, защиты человеческого достоинства и устойчивого развития. ПМЮФ уже является пространством стратегического диалога. Тут рождаются идеи, обсуждаются актуальные проблемы и важные исторические дилеммы. Но даже обсуждая вопросы прошлого, не говоря уже об актуальных вопросах, мы закладываем прочный фундамент на будущее… Форум объединяет ведущих экспертов, законодателей, практиков, чтобы в атмосфере сотрудничества и взаимного уважения находить сбалансированные правовые решения, отвечающие всем современным вызовам», — добавил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков.

В блоке «Время героев — право героев» обсудят важность сохранения исторической памяти, значение защиты Отечества в правовой культуре и формировании современного правопорядка.

«Эффективное право — эффективному государству» охватит темы эффективности госуправления, повышения качества правовых решений и новых подходов к административной и регуляторной политике.

Блок «Право и общество» включит обсуждение правовых механизмов поддержки традиционных ценностей, регулирования деятельности НКО, обеспечения прозрачности и укрепления гражданского общества.

В блоке «Цифровизация в праве» акцент будет сделан на внедрении и регулировании цифровых технологий, искусственного интеллекта в процесс правосудия и юридическую практику.

«Развитие законодательства» — блок, посвященный анализу правотворческих подходов, обсуждению культуры законотворчества, систематизации законодательства и регулирования современных общественных отношений.

Темы блока «Право — основа экономического роста» затронут актуальные вопросы корпоративного права, антимонопольного регулирования, цифровых финансов и трансграничных сделок.

Блок «Международное право в меняющемся мире» — посвящён правовым аспектам глобального сотрудничества, роли международного правосудия, взаимодействию в рамках БРИКС, ШОС, СНГ и новым правовым подходам в условиях трансформации мирового порядка.

В блоке «Разрешение споров» особое внимание будет уделено развитию арбитража, медиации и судебной практике.

Блок «Юридическое сообщество: образование, профессия и призвание» объединит дискуссии о будущем юридического образования, роли правовой науки и новых вызовах для юридической профессии.

Заключительный блок — «Экосистема: окружающая среда и право». Участники обсудят баланс между экологическими приоритетами и экономическим развитием, вопросы климатических изменений и правовые инструменты циркулярной экономики.

«Соблюдение правовых норм и укрепление правовой культуры на глобальном уровне создают фундамент для устойчивого экономического роста, развития международного сотрудничества и формирования доверия между государствами и бизнесом», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков.

Кроме основной деловой повестки, в программе ПМЮФ-2025 предусмотрены Совещание министров юстиции, открытое заседание Совета по совершенствованию третейского разбирательства по председательством Министра юстиции РФ, лекция председателя Конституционного Суда Российской Федерации, а также презентации новых правовых проектов. Традиционно в рамках форума состоится Международный молодежный юридический форум (ММЮФ) — пространство для студентов-юристов и молодых специалистов, стремящихся к профессиональному росту и международному взаимодействию.