Волонтеры «Роснефти» провели в Томске донорскую акцию в честь 80-летия Великой Победы

Научно-проектный институт «Роснефти» при поддержке регионального центра крови организовал донорскую акцию, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 90 сотрудников института, в числе которых почётные доноры России, пополнили жизненно важный банк крови более чем на 40 литров.

Дни Донора в Томском научно-исследовательском институте нефти и газа проходят с 2006 года. За годы доброй традиции сотрудники «Роснефти» организовали в Томске более 30 акций, сдав свыше 1 тысячи литров крови.

Донорство является важным элементом корпоративной культуры «Роснефти» и способствует формированию здорового образа жизни, солидарности между сотрудниками и вовлеченности в общее дело. Ежегодно в корпоративных донорских акциях Компании принимают участие несколько тысяч работников Компании.