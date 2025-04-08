Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Волонтеры «Роснефти» провели в Томске донорскую акцию в честь 80-летия Великой Победы

Научно-проектный институт «Роснефти» при поддержке регионального центра крови организовал донорскую акцию, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 90 сотрудников института, в числе которых почётные доноры России, пополнили жизненно важный банк крови более чем на 40 литров.

Дни Донора в Томском научно-исследовательском институте нефти и газа проходят с 2006 года. За годы доброй традиции сотрудники «Роснефти» организовали в Томске более 30 акций, сдав свыше 1 тысячи литров крови.

Донорство является важным элементом корпоративной культуры «Роснефти» и способствует формированию здорового образа жизни, солидарности между сотрудниками и вовлеченности в общее дело. Ежегодно в корпоративных донорских акциях Компании принимают участие несколько тысяч работников Компании.

Картина дня
«Не в ближайшие десятилетия»: в России исключили возможность ядерного разоружения
Зампред Совбеза Медведев обвинил США в провале ДСНВ-3
ВС РФ освободили Гуево в Курской области. Военная операция, день 1140-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1140-й день
На Ямале студент открыл стрельбу в колледже
Машину, «сжираемую пламенем», сняли на видео очевидцы в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге открыли выставку картин экс-чиновницы Минобороны из собрания Алсу
Американский хоккеист ответил, может ли он побить рекорд Овечкина
В России объяснили недовольство Трампа бомбардировками Украины
Новости и материалы
Стало известно о наличии у Харрис плана действий на случай смерти Байдена
В Барнауле объяснили появление баннера на День Победы с солдатом с шестью пальцами
В магазинах «Светофор» изъяли свыше 300 т продукции после проверок
В метро Петербурга на рельсы упал человек
В «Вашингтоне» рассказали, что Овечкин отказался сниматься в шоу
Жительница Урала в 36 лет родила 13-го ребенка
Дагестанец отсудил у «Победы» 400 тысяч рублей за утерянный чемодан
Иноагентам запретили заниматься просвещением и образованием в России
Google закрыла используемые хакерами уязвимости в Android
На Украине рассказали, когда может наступить перемирие
Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Херсонской области
Евросоюз согласился нарастить импорт СПГ из США по требованию Трампа
В Белгородской области работающий в поле трактор подорвался на мине
В Минобороны отчитались об ударах по живой силе и объектам ВСУ
Массовая драка краснодарцев на проезжей части попала на видео
В Красноярском крае у пьющей матери забрали четверых голодных детей
Медведев оценил потенциал мировой ядерной угрозы
Призер Олимпиады объявил об уходе из СКА
Все новости
«Мы должны быть сильными»: Трамп решил увеличить оборонный бюджет США до $1 трлн
Трамп рассказал об увеличении оборонного бюджета США до $1 трлн
Госдума разрешила заочно судить обвиняемых в преступлениях против РФ
Южнокорейские солдаты открыли предупредительный огонь на границе с КНДР
Анфиса Чехова предложила переименовать брак
«Нужно наводить порядок»: в Госдуме будут следить за работой нутрициологов
«Большой куш» в реальном мире. Что делает уникальным стендап-сериал «Быть цыганом»?
В Okko вышел документальный сериал «Быть цыганом»
«Твин Пикс» 35 лет спустя: что случилось с актерами культового сериала 90-х
Какие новые китайские автокомпании вышли на российский рынок
Hазваны шесть китайских автокомпаний, которые скоро появятся в России
Япония вновь захотела мира с Россией. Но продолжает называть Курилы своими
МИД Японии заявил о желании заключить мирное соглашение с Россией
«Гостям показывают простыню с лепестками роз»: как живут современные цыганки
Цыганка рассказала об исчезновении запрета на брак с русскими
«Долой банду Гитлера»: как нацисты отрубили голову супругам Хампель за антивоенные открытки
Антивоенные активисты Отто и Элиза Хампель были казнены 80 лет назад
Возраст, стаж и коэффициенты: что нужно знать для получения пенсии в 2025 году?
Соцфонд: для назначения пенсии по старости нужно 15 лет стажа и 30 коэффициентов
Рожают в 13, ходят к знахарям и воюют на СВО. Как живут цыганские таборы в России?
Криминолог Данил Сергеев: количество цыган в России может доходить до полумиллиона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами