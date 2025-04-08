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«СамараНИПИнефть» отмечает 25-летний юбилей

Самарский научно-исследовательский и проектный институт Компании отмечает 25-летие со дня образования. Специалисты института обеспечивают комплексное сопровождение процессов нефте- и газодобычи, разрабатывают передовые решения и инновационные продукты для добывающих предприятий «Роснефти» в различных регионах страны.

На счету предприятия на сегодняшний день 54 объекта интеллектуальной собственности, прошедших государственную регистрацию. Одной из последних разработок стало уникальное программное обеспечение для мобильных компрессорных установок, которые повышают дебиты добывающих скважин. Инновационный продукт разработан совместно с коллегами из «Самотлорнефтегаза» (добывающий актив «Роснефти»). Программа зарегистрирована в Роспатенте и внедрена на Самотлорском месторождении.

В числе ключевых направлений работы – внедрение технологии трёхмерного моделирования и проектирование в среде виртуальной реальности. В 2024 году специалисты института создали более 20 проектов с применением 3D-технологий. Использование цифровых моделей значительно повышает качество проектирования, способствует повышению точности проектных решений и эффективности на всех этапах реализации проектов.

Экологи института ведут активную разработку продуктов природоохранного назначения. Например, создана уникальная технология утилизации буровых отходов. Инновация успешно апробирована и внедрена в ряде предприятий «Роснефти». Технология позволяет из бурового шлама получать экологически чистый материал - искусственный грунт, который можно использовать в различных сферах инженерно-хозяйственной деятельности.

Институт выполняет широкий спектр лабораторных исследований. Лабораторный комплекс включает 12 современных лабораторий, расположенных в Самаре, Бузулуке (Оренбургская область) и Пыть-Яхе (ХМАО). Ежегодно в них проводят более 50 тысяч исследований по 15 направлениям исследования керна, образцов пластовой нефти, природного газа, буровых растворов, нефтепромысловых реагентов и других.

«СамараНИПИнефть» проводит научно-практические конференции, в рамках которых консолидирует и тиражирует лучшие идеи для всестороннего развития отрасли. В 2024 году специалисты института организовали 11 научных конференций и круглых столов по геологии, инжинирингу строительства и реконструкции скважин, экологии и другим направлениям деятельности.

Сотрудничество института с профильными вузами способствует накоплению научного потенциала и развитию инноваций. Совместно с Самарским государственным техническим университетом реализуются исследовательские программы и проекты по актуальным научно-техническим направлениям. При содействии института в вузе работает проектно-исследовательский и образовательный центр «Инжиниринг объектов нефтегазового комплекса». В процессе обучения активно используется специализированное программное обеспечение «Роснефти», в том числе «РН-Сигма», «РН-КИМ», «РН-КИН», «РН-Геосим».

«СамараНИПИнефть» ответственный работодатель и надежный социальный партнер региона. Большое внимание уделяется созданию безопасных и комфортных условий труда. Работа института в области социальной политики неоднократно отмечена наградами федеральных министерств и ведомств. В 2024 году коллектив «СамараНИПИнефти» стал победителем всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинациях: «За развитие кадрового потенциала» и «За поддержку работников — многодетных родителей и их детей».

В 2024 году институт также победил в конкурсе на звание «Лидер нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности в системе социального партнерства».

В институте развивается волонтерское движение «Платформа добрых дел». Сотрудники принимают активное участие в социальных инициативах, направленных на поддержку учреждений здравоохранения и общественных организаций, участвуют в экологических и патриотических акциях.

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