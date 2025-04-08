Открыта регистрация участников на X Всероссийскую неделю охраны труда

X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) состоится с 15 по 18 сентября 2025 года на территории Университета «Сириус» (Федеральная территория «Сириус»).

В 2024 году в рамках деловой программы состоялось более 150 мероприятий, которые собрали свыше 8000 участников из 89 регионов России и 27 иностранных государств, включая 200 зарубежных делегатов.

Чтобы стать участником ВНОТ-2025, необходимо зарегистрироваться в Едином личном кабинете на сайте Фонда Росконгресс. Если вы уже являетесь пользователем ЕЛК, то можете подать заявку внутри Единого личного кабинета.

Подробная информация об условиях участия доступна на официальном сайте ВНОТ.

Переход к Единому личному кабинету.

О ВНОТ.

Ответы на популярные вопросы мы собрали в телеграм-боте ВНОТ.

Если у вас остались вопросы по оформлению участия, обратитесь в информационный центр ВНОТ по телефону +7 (495) 640 7827 или электронной почте info@rusafetyweek.com. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

ВНОТ за десять лет проведения стал настоящей кузницей идей и драйвером перемен в области безопасности труда. Форум – уникальная коммуникационная площадка международного уровня, где закладываются основы для создания новых экспертных сообществ и законодательных инициатив.

На юбилейном Форуме соберутся эксперты, представители бизнеса, федеральных и региональных органов власти, чтобы обменяться опытом и найти инновационные решения в области охраны труда, социального обеспечения и устойчивого развития. Основной стратегической темой деловой программы мероприятия станет тема «Народосбережение – гарантия устойчивого развития».

Ожидается, что в главном социальном форуме страны примут участие более 10 000 человек из 89 регионов России. В рамках ВНОТ-2025 также будет продолжена работа по международному треку, включая сотрудничество в рамках Сети по охране труда стран БРИКС.

На юбилейном ВНОТ будет расширена тематика выставочной экспозиции: добавятся стенды, посвященные промышленной робототехнике и инновациям в сфере безопасного труда на производстве. Особое внимание будет уделено реабилитации и восстановлению здоровья работников, а также адаптации и трудоустройству ветеранов СВО. Хедлайнером направления выступает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), руководитель которого Вероника Скворцова в текущем году вошла в состав Организационного комитета ВНОТ.

Впервые будет запущен специальный трек деловой программы, ориентированный на предприятия малого и среднего бизнеса, что подчеркивает важность поддержки МСП в вопросах охраны труда и социального обеспечения.

Свое участие в ВНОТ-2025 уже подтвердили лидеры отрасли, среди которых: ПАО «Газпром», АО «СУЭК», ПАО «Газпром нефть», ГК «Восток-Сервис», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», группа компаний «Энергоконтракт», компания «Техноавиа», ООО «Квазар», ООО «Комус», ООО «Лаборатория безопасности», АО «Родники-текстиль», ГК «Чайковский текстиль», ООО «Торговый дом Текстиль», ООО «Балтийский текстиль», ассоциация «Гражданская защита», АО «ПТС», ООО «РОКС», ГК «КРО» и другие.

В последнее время российские предприятия активно инвестируют в охрану труда, стремясь оградить свои коллективы от возможных рисков. По итогам 2023 года их фактические расходы на специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты увеличились на 20%, превысив 180 млрд рублей.

В 2025 году традиционный фэшн-показ средств индивидуальной защиты обретет совершенно новый формат, обещая удивить как зрителей, так и участников. Показ будет сосредоточен на сочетании эстетики, функциональности и инновационных технологий, а главной темой станет интеграция моды и защиты. Молодые дизайнеры продемонстрируют свои креативные решения в области создания не только стильной, но и безопасной одежды. Участники смогут наблюдать за живыми демонстрациями, где модели будут представлять новейшие разработки из материалов, способствующих повышению уровня защиты.

По традиции в рамках ВНОТ-2025 пройдет Молодежный день – главное событие в области охраны труда, направленное на создание условий для развития интеллектуального, творческого и личностного потенциала молодых специалистов, популяризации деятельности по обеспечению безопасности труда и формирования культуры безопасности на предприятиях.