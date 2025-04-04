Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

«Башнефть» провела уроки мужества для учащихся «Роснефть-классов»

Работники предприятия «Башнефть-Добыча» (входит в структуру «Роснефти») рассказали школьникам старших классов г. Октябрьского о героизме башкирских нефтедобытчиков, которые в годы Великой Отечественной войны снабжали Красную армию необходимым горючим.

Школьники узнали множество любопытных фактов о находчивости нефтяников в годы войны. Например, об использовании артиллерийских стволов для строительства скважин на Туймазинском месторождении в условиях дефицита труб. Кроме того, первому промыслу «Туймазанефти» было передано на вечное хранение знамя Госкомитета обороны СССР.

В беседе особо отметили и женский труд на башкирских промыслах в 1941–1945 годах. Учитывая, что многие мужчины-нефтяники, несмотря на наличие брони, ушли на фронт, в цехах их заменили женщины. Часто это были совсем юные девушки-подростки. Они совершали настоящие подвиги. Например, женщины-операторы при обслуживании скважин ежедневно скребками очищали от парафиновых отложений стенки труб, вес которых при подъеме мог превышать сотню килограммов.

В период 1941–1945 годов на Башкирию пришлось 4,5 % общесоюзной добычи нефти – 5,1 млн тонн, а также 6,5 % производства топлива – 1,5 млн тонн. Помимо этого, были выпущены другие нефтепродукты, объемом более 1 млн тонн.

Еще более глубокие представления о вкладе нефтяников в Победу воспитанники «Роснефть-классов» узнали из документального фильма «Война моторов», основанного на архивных материалах и свидетельствах современников.

Картина дня
Снятие санкций и гарантии для Украины: Дмитриев заявил о «трех шагах вперед» после встреч в США
Дмитриев заявил, что администрация Трампа спасла мир от третьей мировой войны
Над Россией ночью сбили 107 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1136-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1136-й день
Стало известно, когда может пройти телефонный разговор между Путиным и Трампом
Паша Техник пережил клиническую смерть
В Сети появилось предсмертное послание бойца ВСУ из Курской области
В Раде поменяли мнение о последствиях пошлин Трампа для Украины
Антимонопольная служба предложила меры по снижению цен на картофель
Новости и материалы
Просрочка россиян по ипотеке превысила рекордный показатель
Стали известны основные причины крушения танкеров в Керченском проливе
В суд поступило дело ростовского экс-замгубернатора
Названа сумма ущерба экологии от крушения танкеров в Керченском проливе
Россияне стали значительно чаще покупать смартфоны дороже 40 000 рублей
В России стартовали продажи новой версии Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей
Американский сенатор пригрозил ЕС выходом США из НАТО
Житель Херсонской области получил 18 лет за шпионаж и подготовку к теракту
Кабмин заявил о завершении расследования крушения танкеров в Керченском проливе
Российская школьница играла с машинкой для стрижки ногтей и засунула туда губу
Ростовский суд осудил мужчину за попытку совершить теракт на Запорожье по заданию ВСУ
Сына известного рэпера задержали за обман 90-летнего доцента
В США могут получить доступ к военным архивам России
«АвтоВАЗ» сокращает производство из-за затоваривания и провала продаж машин
Ведущий «Модного приговора» назвал главный оттенок весны
ВС Норвегии еженедельно поддерживают связь с российскими военными
Сбежавшие из рехаба на Кубани подростки угнали машину и чуть не сбили человека на скорости
Стриженовы снялись с тремя внуками в одинаковых футболках
Все новости
В России предложили снизить возраст уголовной ответственности за наркотики
В Европе раскрыли, когда введут ответные пошлины против США
В Союзе промышленников заявили о нулевом росте экономики России
На Украине взорвался автомобиль чиновника
Папа с дочкой сбили единорога. Чем хорош смешной ужастик со звездой «Уэнздей» Дженной Ортегой?
В прокат вышел фильм «Смерть единорога» с Дженной Ортегой и Полом Раддом
«Меня мучает мой мозг»: загадочная история смерти «черного барона» Петра Врангеля
Как погиб последний лидер русских белогвардейцев барон Врангель
​​Не только Агент Смит: 10 лучших ролей Хьюго Уивинга
Ле Пен пошла по этапу: зачем в ЕС преследуют оппозицию?
Кто будет следующим в списке европейских «узников совести»
Трамп готов говорить с Путиным. Но советники тормозят разговор
Трампу рекомендовали не звонить Путину до прекращения огня на Украине
Лечение в Москве или съемки за 2,5 млн: чем займется Ефремов после освобождения
Mash: Ефремов поедет на обследование в Москву сразу после освобождения
4 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 4 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Американец пытался подружиться с аборигенами с помощью колы. Его не убили, но арестовали
Американца арестовали за попытку контакта с аборигенами Андаманских островов
«Находишь мужчину, он погибает»: риэлтора наказали за «бизнес-план» для жен бойцов СВО
Риелтора Орлову приговорили к 80 часам работ за слова о бойцах СВО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами