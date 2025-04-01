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Пресс-релиз

Открыта регистрация представителей СМИ на Кавказский инвестиционный форум-2025

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Павел Бедняков/РИА Новости

С 1 апреля по 12 мая 2025 г. открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на все дни проведения Кавказского инвестиционного форума.

Кавказский инвестиционный форум состоится 25–27 мая в г. Минеральные Воды. Организатор форума — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Главная тема КИФ в этом году — «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». В фокусе деловой программы — вопросы экономического роста, развитие предпринимательства и создание благоприятного инвестиционного климата для регионов.

В деловой программе Кавказского инвестиционного форума примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ. Форум станет площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах.

Заявку на участие в КИФ-2025 могут подать российские и иностранные представители СМИ и блогосферы в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте форума сайте в разделе «МЕДИА».

Форум будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

Следить за новостями форума можно на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума: forumkavkaz.org, в социальных сетях Тelegram и «ВКонтакте».

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