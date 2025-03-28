Подведены итоги Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» – 2025

В Мурманске 26-27 марта состоялся VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога». Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

​«В Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» – 2025 приняли участие около 1300 участников и представителей СМИ из 21 страны, а также порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний. В рамках деловой программы состоялось 20 мероприятий с участием более 150 спикеров. Форум получился действительно международным и значимым. На пленарном заседании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин озвучил ряд принципиальных для социально-экономического развития Арктики решений. Самая главная оценка МАФ заключается в обсуждении актуальных проблем, которые должны решать совместно Правительство России, федеральные министерства и регионы для успешной работы предприятий, повышения жизни людей, поддержки территорий в целом», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

​МАФ стал площадкой международного диалога по таким вопросам, как развитие Северного морского пути, наращивание инвестиционного и предпринимательского потенциала Арктической зоны, а также вопросы экологии, гуманитарного и культурного сотрудничества.

​«Именно сейчас Арктика становится территорией возможностей для всей страны. С учетом пересмотра традиционных технологических цепочек, с учетом участия в масштабных арктических проектах открываются огромные перспективы для предприятий всей страны и креативных творческих людей. Развитие Севмпорпути как главной транспортной артерии в Арктике, строительство новых железнодорожных подходов к северным портам также дадут мультипликативный эффект для всей страны. В рамках предстоящих крупных международных форумов, в том числе Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке, арктическая тематика будет учтена и выделена в отдельный блок деловой программы мероприятий», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антон Кобяков.

Одной из центральных тем Форума стало обсуждение государственной политики в Арктике, направленной на комплексное развитие Крайнего Севера и рост благосостояния жителей региона.

«Механизмы государственной поддержки необходимо совершенствовать для ускоренного развития макрорегиона, реализации инвестиционных проектов, повышения качества жизни людей. По итогам реализации первого этапа стратегии развития Арктики до 2035 года будут подготовлены предложения по актуализации этого основополагающего документа», – подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совместном заседании комиссий Государственного Совета Российской Федерации по вопросам развития Арктики и Северного морского пути.

Форум прошел под девизом «На Севере – жить!». Мероприятие собрало представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества.

​«Наш стратегический план – «На Севере – жить!». Это девиз сегодняшнего Форума, для нас это план в дополнение к национальным проектам. Четкий, отработанный с людьми, сверстан, направлен на обеспечение роста инвестиций и, конечно, на повышение доходов людей и качества их жизни», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в рамках МАФ.

Деловая программа

​В деловую программу вошло 20 сессий, разделенных на четыре тематических блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология». В дискуссиях приняли участие более 150 спикеров.

На Форуме состоялось совместное заседание комиссий Государственного Совета Российской Федерации по вопросам развития Арктики и Северного морского пути, которое объединило пять комиссий Госсовета – «Северный морской путь и Арктика», «Международная кооперация и экспорт», «Энергетика», «Молодежь и дети», «Эффективная транспортная система».

​В рамках сессии «Арктика: мосты сотрудничества между народами и государствами» подвели итоги работы VIII Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике».

​Также на МАФ впервые прошла специальная сессия, посвященная роли женщин в развитии северных регионов «Арктическая гостиная».

Пленарное заседание

​Ключевым событием Форума стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.

​«Освоение русского Севера, преодоление вызовов суровой природы, выход государства на новые перспективные рубежи – эти задачи вдохновляли многие поколения наших предков: мореплавателей и новгородских купцов Средневековья, первопроходцев Арктики XVI и XVII веков, промышленников XVIII и XIX веков, ученых, полярников, инженеров, рабочих Советского Союза, коллективы компаний современной России, которые дали старт большим арктическим проектам в начале 2000-х годов. И сегодня северный вектор развития находится на переднем плане, является нашим суверенным, историческим выбором. А это значит, что задачи, которые мы ставим и решаем в Арктике, проекты, которые здесь реализуем, должны быть соответствующего, исторического масштаба, с расчетом на десятилетия, может быть, даже и на века. Мы сделаем все для того, чтобы укрепить глобальное лидерство России в Арктике, и, несмотря на все текущие трудности, сложности, обеспечим комплексное развитие этого региона, создадим прочный задел для будущих поколений», – отметил глава государства.

Участники

​В Форуме приняли участие около 1300 участников и представителей СМИ из 21 страны, включая Россию (Аргентина, Великобритания, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Индия, Казахстан, Катар, Китай, ОАЭ, Республика Беларусь, Республика Корея, Россия, США, Сербия, Сингапур, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Япония).

В работе Форума приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин; советник Президента, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин; помощник Президента Алексей Дюмин; помощник Президента Николай Патрушев; советник Президента Антон Кобяков.

Форум посетили заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев и заместитель Председателя Правительства – Полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и Министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Среди участников Форума: 7 руководителей федеральных служб и агентств, 10 глав субъектов Российской Федерации.

С видеообращением к участникам Форума выступил председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, норвежский дипломат Мортен Хёглунд. Кроме того, площадку Форума посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея До Хун Ли.

Форум собрал порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний.

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СМИ

​В Форуме приняли участие 305 представителей СМИ из России и 9 зарубежных государств (Великобритания, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Катар, Сербия, Турция, Финляндия, Франция).

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Соглашения

​На МАФ-2025 было подписано 9 соглашений:

● ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Научно-технический центр» и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет подписали соглашение о стратегическом партнерстве;

● АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» подписало соглашение об информационном взаимодействии с Ассоциацией туроператоров России, а также с АО «Арсенал» о сотрудничестве по добыче и обогащению руд редких металлов в Мурманской области в рамках проекта «Кульйок – редкие земли» с общим объемом инвестиций 10 млрд руб.;

● Федеральное агентство по делам национальностей и ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве;

● Соглашение о сотрудничестве подписано между Правительством Республики Карелия и ООО «ВодоходЪ»;

● Министерство имущественных отношений Мурманской области и публично-правовая компания «Роскадастр» подписали соглашение при реализации пилотного проекта «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот на территории Мурманской области»;

● Правительство Мурманской области и компания «Авито» подписали соглашение о сотрудничестве;

● Правительство Мурманской области, ПАО «Сбербанк России» и Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова заключили соглашение о сотрудничестве;

● Правительство Архангельской области и Единый волонтерский центр Мурманской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития добровольчества и укрепления сотрудничества в регионах Арктической зоны, масштабирования практик по поддержке жен военнослужащих на территории Северного флота.

Спортивная программа

​Спортивная программа объединила 8 мероприятий. Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис приняли участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 90-му Празднику Севера. В программу соревнований, которые продлятся до середины апреля, вошли лыжные гонки, биатлон, конькобежный и горнолыжный спорт, хоккей с мячом и другие.

​Для участников Форума были организованы арктический тимбилдинг, зарядка в галстуках, айс-флоатинг, катание на горных лыжах и сноуборде, снежные бои, а также знакомство с традиционными видами спорта народов Севера.

​В рамках Форума состоялась презентация фестиваля спорта, здоровья и силы «Арктическая мозаика», который будет ежегодно проводиться в разных регионах Арктической зоны. Под эгидой МАФ в Салехарде и Лабытнанги прошли IV Всероссийские Арктические игры, в программу которых вошли 9 видов спорта.

​Заключительным и самым масштабным мероприятием спортивной программы МАФ-2025 станет 51-й Мурманский лыжный марафон. 29 и 30 марта 2,5 тысячи спортсменов выйдут на старт гонок на 25 и 50 км в спортивном комплексе «Долина Уюта». Участниками марафона станут победители и призеры Олимпийских игр Никита Крюков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Александр Бессмертных.

Культурная программа

В рамках культурной программы открылся гастрофестиваль «Вкус Арктики», где объединенная команда рестораторов и шеф-поваров из субъектов Арктической зоны Российской Федерации представила меню региональной кухни. На площадке работали «Деревня саамов» и ледяной бар «Попробуй Север на вкус». Действовала ярмарка арктических мастеров.

В Мурманском областном краеведческом музее для участников Форума прошли экскурсии, рассказывающие об уникальности Мурманской области. К МАФ были приурочены тематические экспозиции. Среди них – выставка картин об освоении Арктики и Северного морского пути из фондов Мурманского областного художественного музея.

Также состоялась церемония передачи произведений искусства в дар Мурманской области и открытие выставки «H2O+. Искусство о воде и не только...». Семь картин и три скульптуры передали Мурманскому областному художественному музею из центра современного искусства «Сияние» и собраний Владимира Некрасова и Андрея Малахова.

Кроме того, участники могли посетить экскурсию на ледокол «Ленин», первое в мире судно с ядерной энергетической установкой, которое порядка 30 лет обеспечивало навигацию по Северному морскому пути. Ледокол провел по Арктике тысячи судов и в общей сложности прошел 654 400 морских миль. Сейчас он стал «визитной карточкой» Мурманской области и одним из самых посещаемых туристических объектов Кольского Севера.

В Мурманском драматическом театре состоялся Арт-коктейль, в рамках которого зрители увидели спектакль «Пролог о Мурманской области» и концерт ансамбля Тихоокеанского флота.

30 марта пройдет творческий вечер Народного артиста России Александра Олешко «Настройте настроение».

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Проект «Душа России. Арктика»

​В рамках проекта в партнерстве с «Роскино» состоялись показы 7 кинолент, в том числе фильмов «Северный полюс» и «Деревня вдов», которые были приурочены к Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

​Прошли творческие встречи «Вдохновляясь Арктикой», в ходе которых зрители встретились с художником-постановщиком киностудии «Союзмультфильм», создателем мультсериала «Умка» Анной Поповой, режиссером фильма «Северный полюс» Александром Коттом, автором сценария и продюсером фильма «Деревня вдов» Ольгой Мартисовой.

​В ходе детской программы «Арктические киноканикулы» показали «Лучшие серии сериалов Союзмультфильма» и «Теплую анимацию Союзмультфильма».

​В деловую программу вошла сессия «Северный креативный путь: территория возможностей для бизнеса», на которой обсудили вклад креативных индустрий в рост экономики северных территорий, использование богатства национальных культурных традиций для создания уникальных брендов и другие вопросы.

Экспертно-аналитическое сопровождение

​В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс продолжилось развитие сервиса Summary, позволяющего получать с использованием искусственного интеллекта краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием ключевых выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений.

​По результатам Форума будет подготовлен аналитический отчет «Итоги Международного арктического форума – 2025», который в электронном виде будет доступен в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс roscongress.org.

​Экспертно-аналитическое сопровождение Форума осуществлялось с привлечением экспертов, представляющих ведущие научно-образовательные центры страны, осуществляющих исследования по широкому перечню тем арктической повестки, включая Мурманский арктический университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), НИУ «Высшая школа экономики», Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук, Институт проблем региональной экономики Российской академии наук и др.

Партнеры

​Соорганизатор Форума – Госкорпорация «Росатом», стратегический партнер – ПАО «Россети», стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт», коммуникационный партнер – Медиахолдинг МАЕР, партнеры деловой программы – Банк ВТБ (ПАО), ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Норильский никель», ФосАгро, бизнес-партнер – ВЭБ.РФ.

​Информационными партнерами выступили: телеканал «Россия 24», МИА «Россия сегодня», информационное агентство «ТАСС», МИЦ «Известия», газета «Ведомости», телеканал «RT», радио «Бизнес ФМ», Sputnik, газета «Аргументы и Факты», «Российская газета», телеканал «МИР», ИД «Комсомольская правда», Лента.ру, Газета.Ru, Шкулев Медиа – Вокруг света, информационное агентство «Федерал Пресс», журнал «Эксперт», журнал «Региональная Россия», ВЕСТИ ФМ, портал NEWS.ru, портал GoArctic, телеканал «Арктик-ТВ», ГТРК Мурман, телеканал «ТВ21+», Мурманский вестник, газета «Вечерний Мурманск» и информационное агентство «Северпост».