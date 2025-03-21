Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Торжественное мероприятие, посвященное 90-му Празднику Севера, состоится в рамках спортивной программы МАФ-2025

26 марта на Центральном стадионе профсоюзов города Мурманска состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 90-му Празднику Севера и 65-му Празднику Севера учащихся. Оно является частью спортивной программы VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который пройдет 26–27 марта под девизом «На Севере – жить!». Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«Полярная Олимпиада – это сердце и душа Севера, символ стойкости, единства и непреклонной силы духа. Даже в самые трудные времена, в годы Великой Отечественной войны, ее не останавливали – спортсмены уходили на фронт прямо со стартов, вписывая в историю региона не только рекорды, но и подвиги. В честь юбилея мы подготовили масштабный праздник – дань памяти героям прошлого, поддержка тех, кто сегодня прославляет Север, и яркий символ будущих побед. Это не просто спортивное событие – это наша история, наша гордость и наше вдохновение. Полярная Олимпиада ярко зажжет свой юбилейный огонь!», – анонсировал мероприятие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Программа будет включать три смысловых эпизода, символизирующих прошлое, настоящее и будущее Праздника Севера. Ее цель – показать богатые спортивные традиции региона. Жители и гости увидят фрагменты прошедших церемоний, поприветствуют ветеранов спорта и участников 2025 года, а также с помощью искусственного интеллекта заглянут в завтрашний день.

Этническое фьюжн-шоу и фолк-музыка отправят зрителя во времена, когда жители встречали приход весны большим праздником, который впоследствии и лег в основу современной Полярной Олимпиады, познакомят с историей многонациональной России и традициями коренных народов Севера. В эпизоде, посвященном настоящему, гости увидят героев наших дней, участников 90-го Праздника Севера, а также парад видов спорта. В третьей части программы зрителям продемонстрируют экипировку спортсменов будущего, сгенерированную нейросетью. Сопровождать показ будет футуристическое неоновое шоу.

Кульминацией праздника по традиции станет зажжение огня Полярной Олимпиады. Также гости познакомятся с фиджитал-спортом, увидят экстремальное выступление райдеров мотофристайла и яркое флаговое шоу. Начало программы в 20.00. Вход на стадион будет открыт с 19.00.

Церемония закрытия Полярной Олимпиады состоится 12 апреля. Как и в минувшие годы, она традиционно объединит всех участников соревнований.

Для работы на торжественном мероприятии 26 марта открыта аккредитация СМИ. Заявки принимаются до 24 марта включительно. Форма доступна по ссылке. Обращаем внимание, что представителям СМИ, аккредитованным для работы на VI Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», регистрация на мероприятие не требуется.

VI Международный арктический форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Картина дня
Украина атаковала газоизмерительную станцию «Суджа». Генштаб ВСУ обвинил в ударе Россию
Генштаб ВСУ обвинил Россию в ударе по газоизмерительной станции «Суджа»
План Каллас по выделению Украине €40 млрд провалился. Военная операция, день 1122-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1122-й день
Крым — развивать, санкции — снять. Херш рассказал, как Трамп хочет работать с Россией
Журналист Херш: Трамп хочет снять санкции с России и превратить Крым в курорт
Хилькевич показала, как выглядит ее живот после третьих родов
Женщина купила картину и продала ее в 1000 раз дороже, узнав, что это работа известного художника
Орбан рассказал о возможных последствиях вступления Украины в ЕС
В МИД подтвердили участие президента Индонезии в ПМЭФ-2025
Новости и материалы
Анонсирован перезапуск популярной в 2000-х игры Painkiller
В Кремле оценили слова Орбана о проигрыше Украины в конфликте
Песков подтвердил приказ Путина о приостановке ударов по энергообъектам
В Кремле высказались о нарушении «энергетического перемирия» Украиной
В Москве на Варшавском шоссе вспыхнул КамАЗ и попал на видео
В Кремле высказались о ядерной программе Ирана
В России планируют усовершенствовать систему банковских вкладов
В Кремле не стали комментировать письмо генерала Попова Путину
В Кремле прокомментировали удар ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа»
В Кремле объяснили авторитет главы МИД Лаврова на мировой арене
Патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом Александра Невского I степени
Названы пять недостатков Lada Niva Travel
В Евросоюзе выступили против отправки войск на Украину
В Госдуме заявили, что Украина быстро нарушила договоренность по ударам
Филипп Киркоров рассказал, как узнал о кончине отца
Ушаков рассказал о разговоре с Путиным про Лаврова до его назначения главой МИД России
Вратарь «ПСЖ» Сафонов женился
Во Франции запретили вещание двух российских телеканалов
Все новости
В Госдуме предложили сажать в тюрьму на пять лет за дискредитацию российской армии
Появилось видео с ударом «Искандера» по зданию СБУ в Краматорске
Задержан владелец автомойки, где студенткам в рот засовывали шланги с пеной
Партия Порошенко потребовала встречи с Зеленским из-за идеи отдать США украинские АЭС
Виталий Рюмшин
Она снова здесь! Может ли Тимошенко сменить Зеленского на посту президента Украины
«Таежные воины Кришны»: как шизофреник-дезертир отрезал голову священнику в Сибири
25 лет назад произошло зверское убийство священника — племянника идеолога КПСС Суслова
«Мистер нет»: Сергею Лаврову – 75
В Москве поймали мужчину, передавшего Киеву координаты аэродрома в Курске
Нефтебаза в Краснодарском крае горит на площади 2 тыс. кв. м.
Чай каркаде: полезные свойства «напитка фараонов» и правильные способы заваривания
Чем полезен чай каркаде, какие у него есть противопоказания и как его используют в народной медицине
21 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 21 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Длинный Нептун». Украинская ракета может ударить по Москве
19FortyFive: ВСУ могут ударить по Москве ракетой «Длинный Нептун»
«Мир через силу». ЕС не принял план об оружии для Киева на €40 млрд
La Stampa: страны ЕС не приняли план Каи Каллас об оружии для ВСУ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами