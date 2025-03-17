В Дохе обсудили сотрудничество России и Катара

В Дохе прошла встреча первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова с эмиром государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений и расширения делового сотрудничества.

В ходе переговоров Денис Мантуров пригласил представителей Катара принять участие в ряде значимых международных мероприятий, запланированных в России в 2025 году. Среди них – Петербургский международный экономический форум 18-21 июня, Международный экономический форум «Россия – Исламский мир» в Казани 13-18 мая, а также Российская энергетическая неделя в Москве 15-17 октября.

Особое внимание было уделено предложению провести в апреле 2025 года в Москве российско-катарский бизнес-форум, который может стать важной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия и укрепления деловых связей между двумя странами.

Катарская делегация ежегодно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В 2021 году Катар был страной-гостем, и его делегация, включавшая 51 организацию и 400 делегатов, организовала 20 дискуссий, провела около 250 деловых встреч и подписала более 60 соглашений, которые охватывали ключевые отрасли, такие как технологии, финансы, спорт, инфраструктура, сельское хозяйство и культура. В рамках Форума был организован павильон Катар, воссоздавший атмосферу арабского города с улицами и центральной площадью, а также масштабная подвесная инсталляция, отражавшая аутентичную архитектуру страны.

Переговоры в Дохе подтвердили обоюдную заинтересованность России и Катара в развитии партнерства и создании новых возможностей для совместных проектов в различных сферах экономики.