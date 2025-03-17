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Пресс-релиз

Объявлены спикеры деловой программы Международного арктического форума — 2025

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Фонд «Росконгресс»

На официальном сайте Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» (МАФ) опубликована полная деловая программа с указанием участников сессий.

МАФ-2025 состоится в Мурманске 26–27 марта. Организатор — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что Арктика занимает почти 30% территории России и обладает огромным потенциалом для реализации масштабных проектов мирового уровня.

«Правительство Российской Федерации проводит большую работу по социально-экономическому развитию арктических территорий и созданию за полярным кругом комфортных условий проживания для граждан. Неслучайно в этом году девиз форума — «На Севере — жить!». С помощью государственной поддержки в Арктике реализуются крупные инвестиционные проекты, дающие технологичные высокооплачиваемые рабочие места. Благодаря мерам, принятым правительством, развивается социальная инфраструктура, возводимая и реконструируемая в рамках единой субсидии и национальных проектов. Действуют программы — предоставление гектара земли и арктическая ипотека, развивается Северный морской путь», — заявил Юрий Трутнев.

Он добавил, что по решению президента России разрабатываются мастер-планы реновации арктических опорных пунктов.

«Мы открыты для международного экономического сотрудничества. Форум должен помочь нам найти новые решения для устойчивого развития Арктики и расширить взаимодействие со странами-партнерами», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Деловая программа форума включает порядка 20 сессий, разделенных на четыре тематических блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета МАФ-2025 Антона Кобякова, Арктика сегодня является объектом пристального внимания и интереса со стороны мирового сообщества.

«Для укрепления лидирующих позиций России в регионе крайне важно, чтобы государственные институты, бизнес, научное и экспертное сообщество имели четкое понимание целей и перспектив развития Заполярья. В этом контексте проведение Международного арктического форума приобретает особое значение. В деловой программе отражены приоритетные задачи для Крайнего Севера: потенциал Северного морского пути, развитие инвестиций и бизнеса в Арктике, совершенствование существующих госпрограмм, поддержка коренных малочисленных народов, ответственное отношение к экологии и другие темы. Убежден, что в результате дискуссий будут выработаны новые механизмы, которые окажут влияние на социально-экономическое развитие России и будут способствовать росту благополучия жителей региона», — сказал Антон Кобяков.

В рамках тематического блока «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов» эксперты обсудят перспективы развития Северного морского пути, его влияние на развитие технологий, векторы международного сотрудничества для модернизации маршрута и формирование новой экономической модели СМП.

В тематических сессиях примут участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта, заместитель председателя Морской коллегии Российской Федерации Игорь Левитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор Китайской транспортно-экспедиционной компании Кэ Цзинь, представители законодательной власти и экспертного сообщества.

Трек «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций» включает обсуждение текущего влияния преференциальных режимов на развитие бизнеса и перспективы развития механизмов поддержки, создание инфраструктурной базы для реализации крупных инвестиционных проектов, а также выстраивание устойчивого взаимодействия предпринимательства, государства и культурных институций для обеспечения роста уникальных брендов Севера.

В работе примут участие заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин; генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Николай Запрягаев, председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также представители профильных объединений и бизнеса.

Направление «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов» будет посвящено перспективам господдержки северного завоза, реализации мастер-планов арктических городов, развитию кадровых проектов и налаживанию диалога с населением в вопросах стратегического развития территорий.

В обсуждении примут участие первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, заместитель председателя Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Хани Могхани, эксперты и представители строительной отрасли.

Участники сессий блока «Международное сотрудничество и экология» затронут такие темы, как перспективы нового нацпроекта «Экологическое благополучие», адаптация к процессам вечной мерзлоты, а также инвестиционные проекты, востребованные в Арктической зоне.

В дискуссиях примут участие директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Александр Закондырин, вице-президент по экологии и промышленной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислав Селезнев, научный сотрудник Научно-исследовательского института океанической политики Сакико Хатайа и другие представители научного сообщества.

В рамках деловой программы также запланировано совместное заседание комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Северный морской путь и Арктика», «Эффективная транспортная система» и «Международная кооперация и экспорт».

VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Соорганизатор форума — госкорпорация «Росатом», стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт», коммуникационный партнер — Медиахолдинг МАЕР, партнеры деловой программы – Банк ВТБ (ПАО), ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК «Норильский никель», ФосАгро, бизнес-партнер — ВЭБ.РФ.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

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