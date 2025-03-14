В Джакарте состоится Бизнес-форум Россия – Индонезия

14–15 апреля 2025 года в столице Индонезии Джакарте состоится Бизнес-форум Россия – Индонезия. Форум пройдет на полях 13-го заседания российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Соорганизаторами выступят Фонд Росконгресс под брендом Roscongress International и Торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN).

Форум знаменует собой важный этап в развитии доверительного и открытого диалога между деловыми кругами двух стран. Мероприятие призвано стать площадкой для обсуждения, поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества.

«2025 год является важным этапом в истории российско-индонезийских отношений. В этом году мы отмечаем 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, а также принимаем Индонезию в ряды БРИКС, что свидетельствует о динамичном развитии сотрудничества между нашими странами. Российско-индонезийский бизнес-диалог имеет все шансы выйти на новый уровень. Более того, мы находимся на пороге подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.

В этой связи проведение Бизнес-форума является не только актуальным, но и необходимым шагом для углубления нашего широкоаспектного взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах. Уверен, что это событие откроет новые горизонты для укрепления и углубления дружественных отношений и сотрудничества двух стран», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках Форума планируется обсудить широкий круг вопросов: торговля и экспорт, энергетика, горнодобывающая промышленность, транспорт и логистика, цифровизация и передовые технологии, агропромышленный комплекс, халяль-индустрия, креативные индустрии, туризм, наука и образование, межинтеграционный диалог по линии ЕАЭС – АСЕАН и многое другое.

«В этом году Индонезия отпразднует 80-ю годовщину обретения независимости, чему также в немалой степени способствовали Победа в Великой Отечественной войне и вклад Советского Союза в окончание Второй мировой войны. В далеком 1950 году первый президент Индонезии Сукарно заложил в основу двустороннего сотрудничества принципы крепкой дружбы, взаимного уважения и доверия. Советский Союз много сделал для становления новой государственности молодой Республики Индонезии, внес неоценимый вклад в укрепление ее обороноспособности, помог заложить основы национальной экономики. Убежден, что накопленный потенциал российско-индонезийских отношений создает хорошую базу для их вывода на уровень стратегического партнерства в обозримом будущем», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индонезии Сергей Толченов.

На площадке Форума пройдут пленарное заседание и отраслевые тематические обсуждения. Важным событием станет многоотраслевая бизнес-миссия российских компаний под эгидой Российского экспортного центра.

«Индонезия является одним из перспективных направлений для российского экспорта. Это главная экономика Юго-Восточной Азии, а вступление страны в БРИКС еще больше укрепляет ее позиции на мировой арене. Сейчас самое время для российского бизнеса выходить на индонезийский рынок, используя все доступные инструменты и возможности. В Джакарте компании при поддержке РЭЦ представят широкий спектр продукции и решений: от продуктов питания до информационных технологий», – отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Участие в Форуме примут государственные, политические и общественные деятели, предприниматели, ученые и лидеры общественного мнения, представители научно-исследовательских организаций и средств массовой информации из России и Индонезии, а также стран ЕАЭС и АСЕАН.

«Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Республикой Индонезия в последние годы поступательно развиваются, подтверждая важность слаженных действий во всех сферах двустороннего взаимодействия. Отличной возможностью комплексно обсудить тенденции и проблемы, наметить новые пути развития станет проведение в Джакарте масштабного Бизнес-форума Россия – Индонезия.

Значительное внимание к мероприятию со стороны индонезийских бизнес-кругов и госструктур подчеркивает высокий потенциал экономического сотрудничества между нашими странами. Ожидаем продуктивных переговоров и запуска новых проектов в ключевых отраслях – энергетике, медицине и фармацевтике, транспорте, ИКТ и металлургии», – подчеркнул Торговый представитель Российской Федерации в Республике Индонезии Александр Масальцев.