«РН-Няганьнефтегаз» презентует уникальную выставку кукол

Корпоративный музей «РН-Няганьнефтегаз» (добывающее предприятие «Роснефти») в честь Международного женского дня организует выставку авторских кукол, а также проведет мастер-класс по их созданию.

Основная экспозиция - работы Татьяны Макеевой, специалиста отдела по снабжению «РН-Няганьнефтегаз». Она увлеклась творчеством девять лет назад и за это время освоила множество техник по созданию кукол: работу с шерстью, полимерной глиной, акрилом, вязание крючком и моделирование одежды. Сегодня Макеева сочетает роли художника-декоратора и мастера по лепке. Её куклы, особенно выполненные в стиле советской довоенной эпохи, и оригинальные украшения уже нашли своих почитателей не только в России, но и за рубежом.

Татьяна Макеева – активный участник волонтерского движения, вырученные средства от продажи своих работ направляет на благотворительность. Часть коллекции кукол, кружек и брошей художница дарит детям с онкологическими заболеваниями.

В рамках выставки будет также проведен мастер-класс по созданию авторских кукол для учеников «Роснефть-классов» и активистов «Движения первых».