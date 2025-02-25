На Территории инноваций ПМЭФ Фонд Росконгресс представит лучшие проекты Форума будущих технологий и Конгресса молодых ученых

Лучшие проекты и практики Форума будущих технологий, прошедшего 20-21 февраля в Центре международной торговли, и Конгресса молодых ученых, который состоялся в ноябре прошлого года на федеральной территории «Сириус», представят на площадке «Территория инноваций» Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года.

На ПМЭФ-2024 Территория инноваций стала одной из крупнейших и посещаемых площадок. В пространстве площадью почти 1000 кв. м разместилась выставка, состоялись 18 визионерских дискуссий, было подписано 15 соглашений о сотрудничестве между российскими и зарубежными компаниями. В этом году повестка будет не менее содержательной и включит проблематику ФБТ-2025, посвященного новым материалам и химии. Также продолжится мониторинг разработок научных и производственных коллективов из российских регионов, акцент на которых был сделан на Конгрессе молодых ученых.

«На ПМЭФ, учитывая высокий представительский уровень и состав участников, мы не только продолжим дискуссию о трендах и задачах высокотехнологичного сектора, но и подведем промежуточные итоги эффективности мер, принимаемых государством и бизнесом по отношению к проектам, которые были признаны приоритетными на прошлых форумах. Под «мы» я понимаю инновационное предпринимательское сообщество – ученых, руководителей компаний и технологических и инновационных проектов, представителей инвесторов, государственных структур, отвечающих за научно-технологическое развитие», – рассказал руководитель управления по работе с инновационными проектами Фонда Росконгресс Дмитрий Срывков.

По словам Дмитрия Срывкова, Фонд Росконгресс всегда считал важными задачами продвижение технологической и инновационной повестки, создание условий для коммуникации и финансирования высокотехнологичного бизнеса, формирования конкурентоспособного кадрового резерва, развития международного сотрудничества. Эти темы регулярно находят отражение в повестке мероприятий Фонда: трек, посвященный высоким технологиям, включается в программу каждого выездного или международного мероприятия.

Развивая Территорию инноваций в масштабах страны, в начале февраля Фонд Росконгресс и оргкомитет Международного форума-выставки про новейшие технологии The Trends подписали соглашение о партнерстве. The Trends пройдет в мае 2025 года в Москве и соберет ведущих российских и зарубежных экспертов, специалистов в сфере ИТ, искусственного интеллекта, майнинга, цифровых финансовых активов, блокчейна, игровой и креативной индустрии. Фонд Росконгресс выступит одним из организаторов деловой программы мероприятия.