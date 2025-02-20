На Форуме будущих технологий представят разработки в области новых материалов и химии

На площадке Форума будущих технологий откроется выставка передовых разработок, на которой свои проекты представят наукоемкие предприятия со всей страны. Ведущие российские корпорации покажут прорывные технологии и достижения в области химии и новых материалов.

«На выставке Форума будущих технологий можно будет увидеть разработки, которые уже реализуются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» – одного из национальных проектов технологического лидерства. В этом направлении уже сделано немало — на выставке представят материалы и изделия из новых материалов для большинства отраслей. Это хорошая возможность увидеть точки роста и перспективные направления инвестирования», — отметил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, сопредседатель Оргкомитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

«Тесное взаимодействие российских производителей с научно-исследовательскими организациями позволяет выводить на рынок новые продукты и технологии, которые повышают конкурентоспособность российской экономики. Научно обоснованные, выверенные решения могут быть масштабированы на разные отрасли, повышают эффективность экономики в целом, обеспечивают внутренний рынок инновационными разработками и конечными товарами с инновационной составляющей», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума будущих технологий Антон Кобяков.

Стенд Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, курирующего министерства Форума в 2025 году, будет символизировать национальный проект «Новые материалы и химия». Посетители смогут ознакомиться с четырьмя направлениями нацпроекта: редкоземельные металлы, химия, биотехнологии и композитные материалы. На стенде представят инновационные разработки для медицины и сельского хозяйства, сырье для высокотехнологичных проектов, кормовые добавки и биореакторы, композитные материалы для изготовления умных протезов, деталей для автомобилей, авиации и беспилотных летательных систем, уникальную коллекцию и изделия из редкоземельных металлов и другие экспонаты.

«Национальный проект «Новые материалы и химия» нацелен на то, чтобы подстегнуть инновационное развитие российской экономики. Определены направления реализации нацпроекта, в которых запланировано создание и модернизация производств. Они, в свою очередь, создадут базу для инновационного развития других отраслей промышленности», — подчеркнул министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Стенд-партнер Минпромторга России — НИЦ «Курчатовский институт» — представит целый ряд разработок в различных областях материаловедения. Результаты научной работы Курчатовского института находят сегодня применение в атомной промышленности, авиационном и космическом машиностроении, судостроении, микроэлектронике, медицине. Среди проектов, которые будут продемонстрированы на форуме, — авиационные детали, изготовленные по аддитивным технологиям, полимерные материалы для медицинского применения, жаропрочные материалы для двигателестроения, специальные хладостойкие стали и покрытия для арктического применения и др.

Здесь же можно будет увидеть макет синхротронно-лазерного комплекса «СИЛА» — принципиально новой исследовательской мегаустановки, которая строится на площадке НИЦ «Курчатовский институт» в г. Протвино (Московская область).

«СИЛА» превосходит по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные проекты и позволит получать уникальные данные о структуре и свойствах любых веществ на уровне отдельных атомов.

«Росатом» представит разработки организаций атомной отрасли. На стенде госкорпорации покажут технологию полного цикла получения материалов на основе бериллия для изготовления космических аппаратов, композиционный материал с включением карбида бора для защиты от нейтронного излучения, универсальную технологическую платформу для синтеза инкапсулированных радиофармпрепаратов, углеродное волокно для изготовления легких несущих конструкций в судостроении, авиации, ветроэнергетике, строительстве и других отраслях.

«Росатом развивает не только атомную энергетику, но и активно вовлечен в развитие других инновационных технологий в ядерной медицине, квантовых вычислениях, биопечати, разработке материалов с заданными свойствами. Ближайшая наша задача — довести разработки до промышленного внедрения и производства, сделать их доступными для конечного потребителя», — сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Газпромбанк представит сразу несколько высокотехнологичных разработок российских стартапов: контейнер-цистерну «Криосейф-42» для мультимодальной транспортировки и временного хранения жидкого водорода, 3D модели из керамики и металла для машиностроения, а также медицинские разработки — металлический протез межпозвоночного диска и скаффолды, обеспечивающие механический каркас для клеток.

Все разработки спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать высокую эффективность их внедрения и использования на практике с фокусом на экономию ресурсов и технологическое лидерство российской промышленности, медицины, авиакосмической отрасли.

Также на стенде будут продемонстрированы интерфейс и рабочий процесс продуктов компании «КуБорд», разработчика квантового программного обеспечения.

«Газпромбанк ведет работу по формированию целой экосистемы трансфера знаний в технологии, сотрудничая с Минобрнауки, университетами, НТИ, Сириусом, индустриальными партнерами. За прошлый год мы создали несколько фондов на сумму около 13 млрд рублей, проинвестировали в высокотехнологические компании около 4 млрд рублей, вместе с Минобрнауки перезапускаем «Приоритет 2030» для большего вовлечения университетов. Компетенция сборки новых индустрий, на наш взгляд, сегодня становится критически важной. Мы делаем это частью стратегии Газпромбанка», — сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Стенд правительства Москвы оформлен в виде молекулы, символизирующей ключевую роль химического производства в создании новых материалов. Он демонстрирует новейшие достижения в области материаловедения и высоких технологий, а также их влияние на улучшение качества жизни горожан. Экспозиция делится на две основные части: интерактивную инсталляцию и витрины с образцами новых материалов.

Также на стенде представлены примеры успешного внедрения высоких технологий в реальный сектор экономики. Например, на стенде выставлены прототипы имплантов для восстановления костной ткани, протезы предплечья и тазобедренных суставов с биопокрытием и коленные модули с микропроцессорным управлением, которые используются в восстановительной медицине и хирургии.

Также в рамках экспозиции представлены специализированные кабели, выдерживающие экстремальные перепады температур и давления, фрагмент рельсового полотна и элемент контактной сети, которые используются в строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также макет «Синички» — самого первого электросудна российского производства, которое работает на аккумуляторах и не загрязняет окружающую среду.

«Экспозиция Москвы на Форуме будущих технологий демонстрирует, как передовые материалы становятся драйвером развития городской инфраструктуры, повышая безопасность, экологичность и эффективность производства. Город готов предоставлять площадку для реализации самых передовых проектов и помогать индустрии высоких технологий двигаться вперед», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также здесь представят разработки Сколтеха в сфере энергетики — материалы для различных видов аккумуляторов, которые могут применяться в электротранспорте и инфраструктуре умного города: катодные материалы и ячейки для литийионных аккумуляторов, инновационные активные материалы и компоненты для натрийионных аккумуляторов, а также ячейки, катодные и анодные материалы для калийионных аккумуляторов; в области медицины — имплантаты из керамического материала нескольких видов, в том числе произведенный из донорской костной ткани, а также макет протеза сустава с лекарственным покрытием.

Сбер на ФБТ продемонстрирует AI-инструменты для ускорения научных исследований. Вместе с партнерами из Сколтеха, Университета ИТМО, Института AIRI Сбер представит уже имеющиеся наработки применения искусственного интеллекта (AI) в химии, материаловедении, создании лекарств, а также поделится планами по разработке платформы «AI для науки», предоставляющей ученым инструменты для научной деятельности. Платформа позволит минимизировать рутинные задачи, ускорит и повысит качество проведения экспериментов.

Также на стенде можно будет увидеть цифровые арт-объекты, посвященные открытиям лауреатов Научной премии Сбера. Их автором стала мультидисциплинарная художница Юлия Низамутдинова, а при их создании использовалась нейросеть Kandinsky.

Экспонат «Сколтех. Трансформация материи» представит научный подход к созданию новых материалов. В конструкции использованы разработки инженеров Центра системного проектирования и Центра технологий материалов Сколтеха. Алюминиевые сотовые панели могут применяться в качестве вентилируемых фасадов зданий, конструкционных элементов транспорта, в интерьерах станций метро, вокзалов и аэропортов, в быстровозводимых строительных конструкциях. Вторая разработка – полимерные профили, полученные технологией пултрузии, которые могут найти применение в областях мостостроения, авиационной техники, транспорта, энергетических систем, гражданского и архитектурного проектирования.

В рамках выставки на Форуме будущих технологий фонд развития научно-культурных связей «Вызов» представит мультимедийный куб, покажет видео о работе Фонда и его ключевых проектах, в том числе Национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

В 2025 году ФБТ проводится при поддержке правительства Российской Федерации, Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра.

Соорганизаторами форума в 2025 году выступают Газпромбанк, правительство Москвы, Госкорпорация «Росатом».

Генеральный партнер — Сбер, стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».

Подробная информация — на сайте Форума будущих технологий.