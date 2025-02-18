В Москве стартовали мероприятия Форума будущих технологий

Форум будущих технологий, который состоится 20–21 февраля 2025 года в Москве, соберет ведущих российских и зарубежных ученых, лидеров отрасли, технологических предпринимателей и экспертов. Главная тема Форума – «Новые материалы и химия».

«Технологическое лидерство – национальная цель Российской Федерации – может быть достигнуто только через инновационную экономику, где непрерывный процесс разработки и внедрения прорывных технологий в производство является приоритетом. Новые материалы и химия служат фундаментом для множества индустрий, и их инновационное развитие обеспечивает лидерство в других сферах. В ходе Форума будущих технологий участники обсудят механизмы поддержки индустрии новых материалов, что в дальнейшем позволит стимулировать внутреннее потребление высокотехнологичной продукции и поддерживать инновационное развитие всей экономики», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Форума будущих технологий Антон Кобяков.

В преддверии форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий», где ведущие ученые, занимающиеся поиском, синтезом, испытанием и применением новых материалов в перспективных разработках, представляют свои исследования.

В прошлом году в работе форума приняли участие более 1800 человек из 19 стран. В этом году участники обсудят ключевые вопросы и перспективы развития индустрии новых материалов и химии, важнейшие инновационные направления и инвестиционно-привлекательные проекты. В рамках мероприятия крупнейшие российские корпорации, наукоемкие бизнесы и научные организации представят на выставке передовые технологические разработки.

В программе форума – дискуссии о технологических и научных приоритетах индустрии, инвестициях в текущие проекты и расширении производств, подготовке кадров, совершенствовании регулирования и других значимых аспектах. Участие в мероприятиях принимают эксперты, ученые, поставщики и производители, что обеспечивает всесторонний взгляд на будущее отрасли.

Форум будущих технологий завершится подведением итогов и формулированием предложений по развитию индустрии новых материалов и химии.

Подробная информация о мероприятиях форума размещена на официальном сайте.