Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

В Москве стартовали мероприятия Форума будущих технологий

Форум будущих технологий, который состоится 20–21 февраля 2025 года в Москве, соберет ведущих российских и зарубежных ученых, лидеров отрасли, технологических предпринимателей и экспертов. Главная тема Форума – «Новые материалы и химия».

«Технологическое лидерство – национальная цель Российской Федерации – может быть достигнуто только через инновационную экономику, где непрерывный процесс разработки и внедрения прорывных технологий в производство является приоритетом. Новые материалы и химия служат фундаментом для множества индустрий, и их инновационное развитие обеспечивает лидерство в других сферах. В ходе Форума будущих технологий участники обсудят механизмы поддержки индустрии новых материалов, что в дальнейшем позволит стимулировать внутреннее потребление высокотехнологичной продукции и поддерживать инновационное развитие всей экономики», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Форума будущих технологий Антон Кобяков.

В преддверии форума, 18–19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий», где ведущие ученые, занимающиеся поиском, синтезом, испытанием и применением новых материалов в перспективных разработках, представляют свои исследования.

В прошлом году в работе форума приняли участие более 1800 человек из 19 стран. В этом году участники обсудят ключевые вопросы и перспективы развития индустрии новых материалов и химии, важнейшие инновационные направления и инвестиционно-привлекательные проекты. В рамках мероприятия крупнейшие российские корпорации, наукоемкие бизнесы и научные организации представят на выставке передовые технологические разработки.

В программе форума – дискуссии о технологических и научных приоритетах индустрии, инвестициях в текущие проекты и расширении производств, подготовке кадров, совершенствовании регулирования и других значимых аспектах. Участие в мероприятиях принимают эксперты, ученые, поставщики и производители, что обеспечивает всесторонний взгляд на будущее отрасли.

Форум будущих технологий завершится подведением итогов и формулированием предложений по развитию индустрии новых материалов и химии.

Подробная информация о мероприятиях форума размещена на официальном сайте.

Картина дня
США назначат спецпредставителя для диалога с Россией
Зеленский назвал страны Евросоюза слабыми. Военная операция, день 1091-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1091-й день
«Идеальное место для переговоров». Почему Зеленский прилетел в Анкару и отказался от визита в Эр-Рияд
Зеленский перенес поездку в Эр-Рияд после переговоров России и США
Российские школьники-хулиганы жестоко избили одноклассника по пути с занятий
Ушаков рассказал о худших отношениях между Россией и США
Названы три главных плюса корейского Kia Rio с пробегом
ФСБ задержала медика скорой помощи, который наводил удары ВСУ
Новости и материалы
Трансфер Илича в «Спартак» сорвался
Пьяная россиянка проломила череп сожителю бутылкой с замороженной водой
Путин попросил Новака доложить состояние объекта КТК после атаки
Ученые выяснили, может ли крошечная черная дыра убить человека
Путин поручил оперативно избавиться от мазута на дне Черного моря
Глава РФПИ рассказал, обсуждался ли вопрос снятия санкций на переговорах в Эр-Рияде
Леонардо Ди Каприо засняли с возлюбленной впервые после пожаров в Лос-Анджелесе
У мужчины случайно соединился кишечник и мочевой пузырь из-за запора
Китай отметил нарастание импульса к переговорам по Украине
В Италии объяснили, зачем лишили российского флага лыжника Большунова
Филипп Киркоров не захотел увидеться с Шаляпиным в «Маске»
Ушаков назвал уникальным развитие отношений США и России после разговора Трампа и Путина
В Совфеде заявили о «возвращении к нормальности» отношений России и США
Потолок цен на российскую нефть захотели сделать еще ниже
Ушаков: Путин назначит группу спецпредставителей по Украине
Российские войска продвинулись в сторону Суджи
Россия и США продолжат подготовку встречи Путина и Трампа
Евросоюз намерен взять вопрос санкций против России «в свои руки»
Все новости
Турция выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа
«О шагах навстречу России не слышно»: депутат Журавлев – об атаке на авиабазу Хмеймим
Горелкин назвал условие для возобновления работы YouTube в России
Cделка, а не взятка: бывший главный кадровик Минобороны объяснил, откуда у него деньги
Обвиняемый в получении взятки генерал Кузнецов объяснил происхождение активов
«Мы не просто слушали, а слышали друг друга». В Эр-Рияде завершились переговоры РФ и США
Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 4,5 часа
HUAWEI MatePad Pro 13,2″: новый тренд на планшет вместо ноутбука
В России открыли предзаказ на планшет MatePad Pro 13,2″
В Торонто самолет приземлился вверх шасси
Стратегическое развитие: как продюсеры стали ключевым звеном творческой индустрии
Творческие проекты становятся драйвером развития регионов
Поздравления с 23 Февраля: подборка оригинальных пожеланий защитникам Отечества
Как оригинально поздравить защитников Отечества 23 Февраля своими словами?
Лучшие идеи подарков мужчине на 23 Февраля — от креативных до практичных
Что подарить мужчине на 23 Февраля: идеи оригинальных и недорогих подарков
«Бешеное животное укусило хозяина». Медведев осудил атаку ВСУ на станцию перекачки нефти
Медведев отреагировал на атаку ВСУ по перекачивающей американскую нефть станции
«В Европе уже выпрыгивают из штанов»: почему рано говорить об отправке миротворцев на Украину?
FT: среди лидеров ЕС разгорелся конфликт по вопросу отправки войск на Украину
Hyundai и Kia захотели вернуться в Россию, но им могут помешать китайские бренды
Автоэксперт Мосеев: возвращение Hyundai и Kia оздоровит рынок России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами