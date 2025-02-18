Опубликована архитектура деловой программы II форума «Женщины за здоровое общество» и мероприятий проекта «Здоровое общество»

Опубликована архитектура деловой программы II форума «Женщины за здоровое общество», а также мероприятий проекта «Здоровое общество» Фонда Росконгресс. II форум «Женщины за здоровое общество» состоится 4 марта. Организатором Форума выступает Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Фондом Росконгресс. Форум пройдет под эгидой Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации.

Центральным событием Форума станет пленарная сессия «Женщины за здоровое общество», которая будет посвящена проблемам и тенденциям в системе здоровьесбережения и возможностям женщин как амбассадоров здорового образа жизни и повышения ее качества.

Основу деловой программы составят восемь сессий: «Национальные проекты для здоровой, продолжительной и активной жизни: новые возможности, о которых надо знать»; «Корпоративные программы: секреты когнитивного здоровья и трудового долголетия»; «Инновации для сохранения здоровья»; «Новые решения для территорий здоровья» (диалог женщин – глав муниципальных образований); «Путь к здоровому обществу: проекты, объединяющие людей»; «Искусственный интеллект на службе здоровья»; «Доступная здоровая среда для каждого: федеральные проекты и региональные решения»; «Медицина образа жизни: современные подходы и практики».

В рамках сессий пройдут мероприятия разных форматов, участие в которых примут предприниматели, представители органов государственной власти, научного и делового сообщества, общественных организаций.

«Форум «Женщины за здоровое общество» можно считать одним из направлений одноименного проекта Совета Евразийского женского форума, который ускоряет внедрение в жизнь новаторских практик, помогает популяризировать здоровый образ жизни, а инициативы, рожденные в ходе проекта, становятся дополнением многих медицинских программ. Форум помогает их продвигать и масштабировать. Важно, что в Форуме, как и в проекте, участвуют лидеры мнений, специалисты из разных сфер. Их идеи и опыт усиливают друг друга. Форум, уверена, внесет свой вклад в построение современной комплексной системы здоровьесбережения, в которую включены не только медики, но и все общество», – подчеркнула председатель Совета Евразийского женского форума сенатор Галина Карелова.

5 марта 2025 года состоятся профессиональные дискуссии проекта «Здоровое общество» Фонда Росконгресс для экспертного сообщества в области здравоохранения. В деловую программу вошли такие темы, как «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта», «Современные технологии в медицине будущего», «Доступность пищевых инноваций: как растет рынок функциональной еды?», «Социально значимые заболевания: вызов для здоровья нации» и другие.

Мероприятие объединит специалистов и представителей бизнеса, общественных и политических деятелей, формирующих ландшафт будущего здравоохранения в нашей стране.

К участию приглашаются предприниматели, новаторы, лидеры мнений, представители профильных органов государственной власти, научного и делового сообщества.