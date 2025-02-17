Открыта регистрация журналистов и блогеров на форум «Женщины за здоровое общество»

С 17 февраля по 28 февраля 2025 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на второй форум «Женщины за здоровое общество» (4 марта 2025 года) и мероприятия проекта «Здоровое общество» (5 марта 2025 года) далее – Форум.

Заявку на участие могут подать российские, иностранные СМИ и представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации мероприятия, размещенными на официальном сайте форума в разделе «СМИ».

Следите за обновлениями на сайте форума и информационными рассылками.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу.