Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Открыта регистрация журналистов и блогеров на форум «Женщины за здоровое общество»

С 17 февраля по 28 февраля 2025 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на второй форум «Женщины за здоровое общество» (4 марта 2025 года) и мероприятия проекта «Здоровое общество» (5 марта 2025 года) далее – Форум.

Заявку на участие могут подать российские, иностранные СМИ и представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации мероприятия, размещенными на официальном сайте форума в разделе «СМИ».

Следите за обновлениями на сайте форума и информационными рассылками.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу.

Картина дня
«Они против мира». Зачем члены ЕС срочно собираются в Париже
Сийярто: участники саммита в Париже не хотят мира на Украине
Делегация РФ вылетела в Эр-Рияд на встречу с представителями США. Военная операция, день 1090-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1090-й день
«Боевые задачи на Крайнем Севере»: страны НАТО учатся воевать в условиях экстремального холода
Учения стран НАТО Arctic Forge-2025 проходят около российских границ
Руководство Госдумы пересадили на отечественные машины
«Такой характер»: Бивол объяснил отказ Бетербиева пожать ему руку
Между частой мастурбацией и нестабильной половой жизнью нашли связь
В МИД России допустили слезы НАТО в ответ на слова Лаврова
Новости и материалы
Экс-премьер Словакии призвал не дискутировать о статусе Крыма
Три российские школьницы отбились от напавшего них в подъезде незнакомца
РФС предложит новый контракт руководителю судейского корпуса
Власти РФ заявили, что «Панцири» оснастят лазерным оружием
В Тюмени школьница сломала обе руки на уроке физкультуры
На Украине раскрыли условие соглашения с США о полезных ископаемых
Джиган поделился трогательным видео в постели с козой
Администрация Трампа продолжает сокращать сотрудников программ чистой энергетики
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине
Кондуктор дал по губам студентке в Магнитогорске
Президент ОАЭ посетил российскую экспозицию на международной выставке IDEX в Абу-Даби
Пассажирка не стала платить за багаж и напала на представительницу авиакомпании
Из российских аптек пропал важный препарат от высокого давления
В Кременной при атаке беспилотника пострадали три сотрудника энергосетевой компании
Водолазы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala
Стало известно, усилился ли ЦСКА бразильским нападающим
В Госдуме предложили ввести в школах цикл занятий о вреде вейпов
На Западе допустили сокращение военного присутствия США в Европе
Все новости
Названы сложности для Visa и MasterCard при возвращении в Россию
Лавров ответил на заявления лидеров ЕС о желании участвовать в переговорах по Украине
Суд арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму
В Ростовской области вновь задержали несколько крупных чиновников. В чем их обвиняют?
ФСБ возбудила дело против замглавы Ростовской области Рачаловского
«Много вампиров»: Маска поразило число американцев, получающих пособия
Маск заявил о крупнейшем в истории США мошенничестве с социальными пособиями
Россиянин затопил соседей, поджег съемную квартиру и напал с саблей на спасателей
Деми Мур, Эдриан Броуди, Майки Мэдисон и другие звезды на премии BAFTA
Типы темперамента: есть ли на самом деле сангвиники, холерики, флегматики и меланхолики?
Четыре темперамента человека: как появилась теория, полное описание и особенности разных типов
Поколение русских джихадистов. Почему революционеры помешались на убийстве Александра II?
145 лет назад революционеры взорвали Зимний дворец, чтобы убить Александра II
По дороге к Матрице. Как в России развиваются технологии виртуальной реальности
Глава Black VR Иванов: сложные VR и AR-проекты в среднем могут стоить до 2 млн рублей
Нейроны гибнут. Как меняется мозг после теракта, войны или смерти близкого
Психофизиолог Цикунов: ПТСР усиливает процесс нейродегенерации в мозге
«Голову оторвало»: как фанатик Каляев убил великого князя Сергея Александровича
120 лет назад эсер Каляев убил великого князя Сергея Александровича
«Великобритания готова играть ведущую роль». Премьер Стармер хочет отправить миротворцев на Украину
Стармер заявил о готовности Британии при необходимости ввести войска на Украину
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами