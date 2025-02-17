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Пресс-релиз

В Москве обсудили развитие «Русских домов» за рубежом

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РИА Новости

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгения Примакова. Главной темой встречи стала совместная работа фонда «Росконгресс» и Россотрудничества. Стороны договорились о системном взаимодействии по контентному наполнению «Русских домов» в зарубежных странах. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено научно-образовательному треку и культурным мероприятиям, а также развитию зарубежной сети «Русских домов».

««Русские дома» — это места, напоминающие о Родине всем российским гражданам, проживающим за рубежом, их точки притяжения, которые позволяют быть в курсе событий, происходящих в России. Представление в «Русских домах» ключевых деловых площадок в нашей стране, их развития и итогов событий позволит нашим соотечественникам и всем, кто интересуется российской повесткой в странах пребывания, получать самую актуальную информацию. Убежден, что поддержка гуманитарных и культурных ценностей у всех граждан России сегодня крайне важна. В этой связи деятельность «Русских домов» приобретает особое значение», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Планируется, что существующие программы и тематики «Русских домов» будут дополнены фондом «Росконгресс». На площадках будут презентованы ключевые проекты фонда: Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, Международный туристический форум «Путешествуй!» и другие конгрессно-выставочные и дискуссионные площадки.

В ходе встречи Евгений Примаков отметил, что в этом году отмечается 100-летие народной дипломатии. Запланирован ряд юбилейных мероприятий, а центральным событием юбилейного года станет Форум сотрудничества, который состоится осенью в Москве.

««Русские дома» становятся важными центрами для сохранения русской культуры и языка, способствуя интеграции русскоязычных сообществ в глобальное общество. Деятельность «Русских домов» за рубежом способствует не только культурной самобытности, но и формированию позитивного имиджа России на международной арене, являясь ярким примером культурной и народной дипломатии. Убежден, что проведение такого форума подчеркнет важность дипломатической деятельности на благо всех наших соотечественников», — подчеркнул глава Россотрудничества.

Новый формат взаимодействия с Россотрудничеством позволит фонду «Росконгресс» рассчитывать на информационную и организационную поддержку своих мероприятий и инициатив в России и за рубежом.

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