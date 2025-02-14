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ПМЭФ-2025 станет доступнее для представителей малого и среднего предпринимательства

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2025 года станет еще доступнее для представителей малого и среднего бизнеса, открывая перед ними новые возможности для роста, международной кооперации и внедрения инноваций. Сегодня предприниматели нуждаются не только в диалоге, но и в конкретных инструментах для развития, и ПМЭФ-2025 готов их предоставить.

Малый и средний бизнес сталкивается с серьезными вызовами. Дополнительно предпринимателей беспокоят новые законодательные инициативы, включая туристический налог и сбор за рекламу в интернете. Как адаптироваться к этим изменениям? Где найти поддержку? Ответы на эти вопросы предприниматели смогут получить в ходе Дня международной кооперации МСП — уникальной площадки, где представят конкретные решения, инструменты и механизмы поддержки для устойчивого роста.

В этом году у представителей МСП появится еще больше возможностей.

Помимо участия в Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который традиционно объединит ведущих игроков рынка, представителей власти и институтов развития, они смогут посетить специализированные тематические площадки. Эксперты и бизнес-практики обсудят ключевые тренды и вызовы различных отраслей: «ВиноГрад» — развитие винодельческой индустрии, качество продукции и рыночные тенденции; «Росконгресс Урбан Хаб» – устойчивое развитие городов и урбанистика будущего; «Здоровое общество» – здравоохранение, качество жизни и инновационные медицинские решения; «Территория российского дизайна» — тренды индустрии и достижения отечественных дизайнеров; Социальная платформа Фонда «Росконгресс» — значимые общественные инициативы; «Территория инноваций» — технологическое предпринимательство и перспективы для стартапов.

«День международной кооперации МСП станет площадкой для обсуждения проблем малого и среднего бизнеса. Сегодня главными экономическими вызовами для МСП являются: кадровый дефицит, высокая налоговая нагрузка, рост неналоговых платежей, сложности с финансированием и необходимость цифровизации. Между тем именно МСП сегодня — самый адаптивный сегмент нашей экономики, способный не только формировать внутренний спрос, но и заполнять те ниши, которые не могут быстро или вообще не способны занять представители крупного бизнеса. Таким образом, МСП делает очень важный вклад в то, что называется экономика преодоления. ПМЭФ предоставляет платформу для поиска решений и стратегий дальнейшего роста бизнеса в меняющихся экономических условиях, развивая в том числе экономику внутреннего потребления», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Участие в Дне международной кооперации МСП откроет доступ к ключевым возможностям: предприниматели смогут наладить деловые связи через биржу контактов и сервисы нетворкинга, а также воспользоваться интерактивной платформой «Кооперация МСП» для сотрудничества с крупными компаниями и государственными структурами.
Стоимость для индивидуальных предпринимателей и самозанятых составит 25 000 рублей (с учетом НДС).

Для представителей МСП из России и других стран предусмотрен пакет стоимостью 66 000 рублей (с учетом НДС), включающий доступ ко всем ключевым сессиям и деловым площадкам Форума.

Чтобы стать участником, необходимо заполнить карточку-визитку в разделе «Кооперация МСП» в Едином личном кабинете на официальном сайте ПМЭФ.

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