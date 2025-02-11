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Пресс-релиз

В Москве состоится II форум «Женщины за здоровое общество»

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Shutterstock

4 марта 2025 года в Москве Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с фондом «Росконгресс» проводит II форум «Женщины за здоровое общество». Он пройдет под эгидой Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального медико-биологического агентства России. Во второй день форума, 5 марта, при поддержке экосистемы «Здоровое общество» фонда «Росконгресс» состоятся профессиональные дискуссии для экспертного сообщества в области здравоохранения.

Дискуссии форума состоятся на площадке «Цифровое деловое пространство» и пройдут в рамках 9 тематических сессий. Они будут посвящены возможностям, которые открывают новые национальные проекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», корпоративным практикам, направленным на сохранение здоровья и повышение качества жизни сотрудников, инновациям в сфере здоровьесбережения, современным решениям обустройства городов, перспективным технологиям здорового и активного долголетия, использованию ИИ в медицине и социальной сфере и пр.

Цель форума — продвижение последних достижений в сфере здоровьесбережения и повышение социального благополучия граждан, расширение экспертного сообщества, популяризация инициатив, отвечающих задачам национальных проектов.

«Форум «Женщины за здоровое общество» объединит женщин-лидеров из разных сфер. Мы рассчитываем, что, кроме обмена мнениями, идеями и практиками, он станет источником информации, которой нам недостает, даст ответы на многие вопросы, которые помогут им в реализации своих проектов. Главная задача форума — содействовать тому, чтобы полезные идеи и новации, о которых будет идти речь, стали практиками, а если они уже воплощены в жизнь – помочь сделать их максимально доступными для граждан», — отметила председатель Совета Евразийского женского форума сенатор Галина Карелова.

Форум объединит специалистов и представителей бизнеса, общественных и политических деятелей, формирующих ландшафт будущего здравоохранения в нашей стране. К участию приглашаются предприниматели, новаторы, лидеры мнений, представители профильных органов государственной власти, научного и делового сообщества.

Более подробная информация на сайте: forumhealth.ru.

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