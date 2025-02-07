«Роснефть» отмечает День российской науки новыми достижениями

«Роснефть» в 2024 году получила более 70 патентов на инновационные изобретения. Таким образом, сегодня в портфеле технологического лидера нефтегазовой отрасли более 1 100 объектов интеллектуальной деятельности, прошедших государственную регистрацию.

«Роснефть» – первая нефтяная компания в стране, которая успешно создает программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. В прошлом году специалисты уфимского научного института представили обновленный симулятор «РН-СИМТЕП», экономический эффект от внедрения которого уже к 2030 году превысит 1 млрд рублей. Программный комплекс предназначен для моделирования процессов подготовки, транспортировки и первичной переработки углеводородного сырья.

Специалисты Компании также разработали экспертную систему «РН-АКЗТ», которая позволяет подбирать сталь для трубной продукции и способы её антикоррозийной защиты в зависимости от условий эксплуатации. Инновационный продукт включает в себя модель искусственного интеллекта, которая обучена на реальных данных и способна прогнозировать интенсивность коррозии металлов. ПО работает автономно и не зависит от внешних источников информации. Его применение в производственных процессах кратно повысит надёжность трубопроводов.

Ещё одно новое ПО - мобильное приложение для маркшейдеров, разработанное томскими учёными «Роснефти». Сервис позволяет в полевых условиях получать оперативный доступ к картам месторождений, актуализировать информацию о существующей инфраструктуре, а также заносить на карту новые объекты.

«Роснефть» делает ставку на цифровизацию во всех областях деятельности. Акцент на внедрении цифровых технологий повышает прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке.

В 2024 году на Барсуковском месторождении «РН-Пурнефтегаз» (входит в «Роснефть») учёные Компании создали «цифрового двойника» установки предварительной подготовки газа. Это один из самых крупных интерактивных объектов, спроектированных в России – его площадь составляет 270 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером населенного пункта.

«Роснефть» является одним из лидеров в области развития 3D-проектирования. С применением технологий информационного моделирования в Компании спроектированы сотни объектов. В прошлом году уфимский научный институт представил обновленный единый каталог 3D-изделий, в цифровой базе которого на сегодняшний день содержатся 277 тысяч трехмерных изделий: от сложного оборудования до самых простых деталей. Проектные институты «Роснефти» применяют каталог при разработке сооружений, заводских площадок, трубопроводов и других промышленных объектов. Готовые решения значительно сокращают время и повышают эффективность проектирования. Специалисты института регулярно актуализируют каталог с учетом изменений в отраслевых документах.

В 2024 году Компания обновила парк диагностических роботизированных комплексов. Специалисты волгоградского научного института создали два новых устройства для диагностики объектов нефтехимии, таких как высокотемпературные печи и реакторы дегидрирования пропана. Роботы в режиме реального времени передают результаты измерений и формируют отчет о проведенном исследовании. За счет сокращения сроков остановочных ремонтов экономический эффект на заводе с роботизированной диагностикой достигает 280 млн руб. в год.

Также, в рамках последовательной роботизации производственных процессов, на Верхнечонском и Северо-Даниловском нефтегазоконденсатных месторождениях «Роснефть» оснастила все буровые установки эшелонного типа роботизированным оборудованием для соединения бурильных труб. Экономический эффект от использования новой разработки отечественного производства составляет 1,5 млн рублей для каждой скважины.

В 2024 году томский научный институт открыл новое, второе по счёту кернохранилище, которое увеличит общий объем хранимого в институтах Компании керна на 25%, обеспечив корпоративный научно-проектный блок резервными площадями минимум на 10 лет.

Кроме того, специалисты института ввели в эксплуатацию инновационный мезотомограф – прибор для исследования полноразмерного керна с помощью рентгеновской томографии. Улучшенные характеристики помогут быстрее и эффективнее подбирать инструменты для поиска и разработки новых залежей и увеличения добычи на уже действующих активах Компании.

«Роснефть» активно развивает технологии разработки сложных запасов. На Приобском месторождении ключевого добывающего актива «РН-Юганскнефтегаз» специалисты научного блока успешно внедрили собственную технологию обработки данных, которая с высокой точностью определяет нефтенасыщенные зоны для бурения. Новация позволит дополнительно добыть на месторождении более 100 млн тонн нефти.

«Роснефть» один из крупнейших производителей нефтехимической продукции в России. В 2024 году эксперты научного института в Новокуйбышевске разработали и запатентовали модифицированный битум, который выдерживает повышенные транспортные нагрузки. Новый продукт используется в составе дорожного полотна и имеет увеличенный температурный диапазон эксплуатации в интервале от плюс 40°С до минус 50°С. Новый битум может также выдерживать повышенные транспортные нагрузки.

Программа инновационного развития Компании направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» на использование высокоэффективных катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от поставок зарубежной продукции.

«Роснефть» реализует масштабную программу по всестороннему изучению и экологическому мониторингу Арктики с 2012 года. Совместно с ведущими профильными институтами страны научный блок Компании организует беспрецедентные по географическому охвату гидрометеорологические, геологические, биологические исследования.

В 2024 году для уточнения ледовых условий Енисейского залива Компания провела юбилейную 50-ю по счёту научно-исследовательскую экспедицию. В ходе работ выполнен широкий комплекс регулярных исследований, охватывающий все стадии развития и разрушения ледяного покрова. Полученные данные станут основой для планирования и организации системы безопасной и эффективной транспортировки углеводородов в акватории бухты Север и северной части Енисейского залива.

Также в прошлом году «Роснефть» подвела итоги первого полевого сезона корпоративной программы сохранения биоразнообразия «Тамура», целью которой является получение информации о состоянии ключевых видов животных арктического региона. Полученные данные о популяции белого медведя, дикого северного оленя и редких видов птиц позволят ученым сделать выводы о состоянии экосистем и разработать меры по сохранению биоразнообразия.

Для актуализации геологической модели и ресурсного потенциала Компании в Восточно-Сибирском море пробурены две малоглубинные скважины из которых отобрано 204 м керна.

«Роснефть» обладает уникальными возможностями как по разработке собственных технологий, так и по их внедрению. Повышая технологичность производства и активно совершенствуя собственные интеллектуальные компетенции, Компания видит своей целью развитие российского технологического суверенитета по всем цепочкам производственной деятельности.