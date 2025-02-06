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Пресс-релиз

Развитие внутреннего рынка потребления в повестке ПМЭФ-2025

С 18 по 21 июня 2025 года состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

В условиях глобальных изменений особое внимание будет уделено формированию экономики предложения, которая, в свою очередь, удовлетворит большой внутренний спрос на отечественную продукцию, даст новый импульс развитию производства и повышению конкурентоспособности российских предприятий. На Форуме продолжится обсуждение ключевых экономических мер, направленных на поддержку внутреннего рынка и создание благоприятных условий для бизнеса и инвестиций.

«Три года работы в условиях самых жестких в мировой истории санкций со всей ясностью демонстрируют миру, сколь высок потенциал у нашей экономики. Ее рост в 2023 году не только посрамил западных прогнозистов, но и поставил вопрос ребром внутри страны. Как правильно организовать наш экономический уклад, нашу денежно-кредитную политику (ДКП), чтобы успех 2023 и 2024 годов был не случайностью, а стал системой? Рост сектора ВПК, строительной отрасли и основных видов экономической деятельности подтверждает высокий потенциал внутреннего рынка. Развитие экономики предложения, а значит, и экономики внутреннего спроса – это то, на что предстоит делать ставку в ближайшие годы. Это наше надежное будущее и ключевая задача», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

На ПМЭФ уже рассматривались темы перехода к многополярной модели мировой экономики, новые стратегические ориентиры для российской экономики, передовые технологии, обеспечивающие конкурентоспособность страны, а также вопросы общественного здоровья и социального развития.

В рамках Форума были подписаны важные соглашения, направленные на развитие внутреннего рынка. Например, Газпромбанк и «Русал» договорились о предоставлении финансирования в размере до 40 млрд рублей на внедрение передовых технологий на Красноярском и Братском алюминиевых заводах.

Особое внимание на ПМЭФ традиционно уделяется инновациям в здравоохранении, развитию медицинской науки и перспективам отечественной фармацевтической промышленности. Эти вопросы обсуждаются в рамках пространства «Здоровое общество» и форума «Лекарственная безопасность».

ПМЭФ-2025 станет важной платформой для выработки стратегий, направленных на технологический суверенитет, развитие экспортно ориентированных отраслей и модернизацию инфраструктуры. Форум объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества, обеспечивая продуктивный диалог для поиска решений, необходимых для укрепления экономической стабильности страны.

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