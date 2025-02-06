«Роснефть» организовала молодежный профориентационный форум в Рязани

При поддержке Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») прошел молодежный профориентационный форум «Время твоих возможностей».

В мероприятии приняли участие более 70 школьников, в том числе учащихся «Роснефть-классов» Рязани.

Молодые специалисты и работники Рязанской НПК провели открытые уроки по разным направлениям нефтяного дела, в ходе которых рассказали о востребованных на предприятии специальностях. Школьники презентовали свои проекты, приняли участие в интеллектуальных играх, мастер-классах и дискуссиях.

Преподаватели вуза-партнера Рязанской НПК – Рязанского государственного радиотехнического университета – рассказали ребятам о возможностях и условиях поступления, подготовительных курсах, направлениях подготовки и специальностях.

Форум помог старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии. Мероприятие традиционно организовано в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-колледж/вуз-предприятие».

Рязанская НПК придает большое значение подготовке внешнего кадрового резерва из числа молодежи. Специалисты предприятия регулярно проводят для школьников профориентационные мероприятия и экскурсии по заводу.