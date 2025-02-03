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Пресс-релиз

Кавказский инвестиционный форум станет пространством демонстрации достижений

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Денис Абрамов/РИА Новости

В МВЦ «МинводыЭКСПО» в г. Минеральные Воды, где с 25 по 27 мая состоится Кавказский инвестиционный форум, прошло совещание по его подготовке под председательством заместителя министра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова. В нем приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов, генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов и заместитель директора фонда «Росконгресс», директор Кавказского инвестиционного форума Владимир Затынайко.

Делегация осмотрела площадку и обсудила детали главного инвестиционного мероприятия СКФО, которое примет более пяти тысяч российских и зарубежных участников.

Смысловые акценты выставочной экспозиции будут визионерскими, технологичными. Запланировано создание масштабной выставочной экспозиции не только внутри МВЦ «МинводыЭКСПО», но и на улице в специально оборудованных павильонах. В зоне уличной экспозиции будут представлены стенды малого и среднего бизнеса. Также в программу инвестиционного форума входит фестиваль еды регионов России и торжественный вечер в рамках награждения победителей инвестиционной премии. В основном выставочном зале будут представлены интерактивные стенды регионов СКФО, а также ведущих российских компаний в единой декорационной концепции. Пространство выставки в этом году будет кардинально отличаться от предыдущих лет. Будет использован формат мультимедийной выставки с использованием современных цифровых технологий.

Особую роль в программе форума займет празднование 80-летнего юбилея Великой Победы и «Года защитника Отечества», объявленного по инициативе президента.

Также готовится отдельный блок тематических мероприятий, в том числе о мерах поддержки, реабилитации и содействия трудоустройству участников СВО. Еще одним приоритетом станет тема подготовки кадров для обеспечения роста экономики СКФО.

«Рассчитываем, что проведение форума в 2025 году поспособствует привлечению внимания к макрорегиону и позволит приумножить интерес и активность российских и зарубежных инвесторов на Северном Кавказе. Мы видим, как преображается регион, как реализуются масштабные проекты, как улучшается качество жизни людей. В целом, можно сказать, что благодаря плодотворной работе Правительства совместно с регионами, СКФО постепенно преодолевает сложности и выходит на траекторию устойчивого социально-экономического развития. Дальнейшее развитие округа будет взаимоувязано с национальными целями. И опираться на рост инвестиций в приоритетных отраслях», — отметил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

3 февраля оргкомитет открывает прием заявок на премию «Вершина». Минэкономразвития Российской Федерации вместе с оргкомитетом начал формирование деловой программы.

«Два предыдущих года КИФ превосходил ожидания, был очень конструктивным, ярким и объединяющим. Мы рады быть частью этого большого события для экономики всей страны. Планируем провести несколько сессий, посвященных работе с инвесторами, организации тематических экотроп, упаковке и продвижению территорий и развитию ОЭЗ», — рассказал по итогам Андрей Юмшанов.

Кроме того, в ходе совещания были затронуты проблемные вопросы инфраструктуры Ставропольского края, в том числе об использовании казначейских инфраструктурных кредитов и механизма списания 2/3 задолженности в целях реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие территорий с особым правовым режимом деятельности.

«Кавказский инвестиционный форум возвращается в Ставропольский край, и мы благодарим правительство региона за активную поддержку и высокий уровень организации мероприятия в 2023 году. Мы уверены, что в этом году совместными усилиями сможем не только сохранить, но и приумножить успех мероприятия. Мы ожидаем пять тысяч участников, включая иностранных представителей, и готовим новые форматы, такие как интерактивная выставка и зоны для делового общения и отдыха. Наши усилия направлены на создание атмосферы, которая сделает Форум не только значимым событием, но и ярким примером эффективного взаимодействия власти, бизнеса и общества», — отметил Владимир Затынайко.

Также участники совещания поговорили о комплексном развитии региона КМВ, в том числе о ходе реализации Перечня мероприятий по комплексному развитию городов – курортов региона.

Следить за новостями форума можно на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума, в социальных сетях Теlegram и «ВКонтакте».

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