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Пресс-релиз

ПМЭФ-2025 станет площадкой для новых российско-французских инициатив

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и сопрезидента Ассоциации «Франко-Российский Диалог» с российской стороны Сергея Катасонова.

В ходе переговоров обсудили участие представителей Франции в Петербургском международном экономическом форуме и других международных мероприятиях, организуемых Фондом Росконгресс. Особое внимание уделили развитию сотрудничества между Фондом и Ассоциацией, охватывающего широкий круг направлений. В частности, речь шла о гуманитарных инициативах в России и Франции, реализации совместных проектов, расширении инвестиционного взаимодействия и поддержке предпринимательства. Эти вопросы станут ключевыми в повестке традиционного бизнес-диалога «Россия-Франция» на полях ПМЭФ.

«Сохранение деловых и культурно-гуманитарных связей между нашими странами остается актуальным для России и Франции. Развитие диалога и совместные проекты позволят укрепить двусторонние отношения. Уверен, что предстоящий Петербургский международный экономический форум станет ключевой площадкой для обсуждения и запуска новых инициатив», – отметил Антон Кобяков.

Также на встрече стороны обсудили возможность подписания соглашения, которое стало бы основой для дальнейшего партнерства между Фондом Росконгресс и Ассоциацией «Франко-Российский Диалог». Оно охватит широкий спектр направлений, включая гуманитарные программы, экономическое взаимодействие и укрепление международных связей.

«Франко-Российский Диалог ведет свою работу с 2004 года. Ассоциация была учреждена по инициативе президентов Владимира Путина и Жака Ширака с целью укрепления сотрудничества в разных областях. Мы разделяем ценности Фонда Росконгресс в работе по продвижению интересов России на международных площадках.

Рамочное соглашение о взаимодействии между Франко-Российским Диалогом и Росконгрессом – это важный шаг в сторону укрепления франко-российских отношений. Со своей стороны, мы готовы оказывать качественное всесторонне содействие в реализации международных проектов Фонда», – подчеркнул Сергей Катасонов.

Петербургский международный экономический форум 2025 года состоится с 18 по 21 июня.

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