В Москве обсудили углубление сотрудничества России и ШОС

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым, вступившим в должность с 1 января 2025 года.

Тепло поздравив с назначением, Антон Кобяков пожелал успехов Нурлану Ермекбаеву в высокой ответственной миссии в интересах дальнейшего развития и консолидации ШОС.

Приоритетное внимание в ходе дискуссии было уделено продвижению экономического измерения организации, в том числе в контексте председательства России в Совете глав правительств (СГП) государств-членов ШОС в нынешнем году.

«Концепция внешней политики России, утвержденная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в марте 2023 года, предусматривает всемерное укрепление потенциала и роли ШОС в обеспечении равной, неделимой безопасности и устойчивого развития в Евразии. Сегодня в ШОС разворачивается процесс комплексной модернизации с учетом современных геополитических реалий. В этом контексте необходимо сосредоточиться на усилении экономического сотрудничества государств-членов в сфере экономики. Именно поэтому Россия в рамках председательства в СГП первоочередной задачей считает углубление экономического взаимодействия и расширение партнерских связей со странами Большой Евразии», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Стороны предметно обсудили перспективы совместного проведения деловых, культурных, спортивных и других мероприятий. Особо подчеркнуто важное значение планируемой в рамках программы Петербургского международного экономического форума 18-21 июня 2025 года специальной тематической сессии «ШОС в современных экономических реалиях». Достигнуто понимание о личном участии Генерального секретаря и практическом подключении Секретариата ШОС к подготовке этого мероприятия.

Взаимно дана высокая оценка поддержке государствами-членами предложенияо заключении Меморандума о взаимопонимании между фондом «Росконгресс» и секретариатом Шанхайской организации сотрудничества. Предстоящее подписание документа откроет возможности для реализации дорожной карты по расширению конгрессно-выставочной деятельности на Евразийском пространстве, создания общих коммуникационных площадок в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия.

«Кооперация фонда «Росконгресс» и секретариата ШОС в организации международных мероприятий с участием государств-членов и партнеров будет способствовать сбалансированному росту национальных экономик стран Евразии и окажет существенное влияние на формирование новых подходов к функционированию глобального рынка», — подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Генеральный секретарь ШОС рассказал о мероприятиях, состоявшихся в последнее время, в том числе успешном проведении туристического и экологического форумов. Нурлан Ермекбаев выразил надежду на поддержку предложения секретариата о проведении в ноябре нынешнего года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР Форума по вопросам устойчивого развития, а также предложил российской стороне рассмотреть возможность организации аналогичного мероприятия в 2025 году.

«Сотрудничество в рамках деловых форматов играет ключевую роль в развитии межстранового взаимодействия по самому широкому спектру вопросов. Выразил готовность обсудить возможность проведения совместных мероприятий по тематикам председательств ШОС с участием фонда. Подобная кооперация с использованием богатого опыта и компетенций Фонда Росконгресс, позволила бы выстроить эффективную работу с партнерами, укрепить экономическую синергию», — отметил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.

Стороны подчеркнули необходимость взаимодействия в публичном информационном поле и консультационной, информационной и экспертной поддержки.

Рассмотрена также возможность проведения с участием ШОС совместных акций, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках утвержденного в России Плана мероприятий к этой знаменательной дате запланировано более 170 событий, в том числе международного характера.

Фонд «Росконгресс» выступает информационным партнером Оргкомитета по празднованию.