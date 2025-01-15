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Пресс-релиз

«РН-Няганьнефтегаз» создал полномасштабную геологическую модель Каменного лицензионного участка

«РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») завершил работы по построению полномасштабной фациальной модели пластов Каменного лицензионного участка. Цифровая модель обеспечит высокую точность расчетов вовлечения в разработку запасов. Проект по построению модели выполнялся в течение двух лет совместно со специалистами корпоративного научного центра в Тюмени.

Развитие наукоемкого потенциала и цифровизации – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Разработанная трехмерная концептуальная модель объединяет в единую базу обширные данные о геологическом строении Каменного участка и позволит специалистам анализировать структуру пластов, оценивать количество и качество запасов углеводородов, выявлять наиболее перспективные зоны для разработки, прогнозировать поведение флюидов в залежах, определять оптимальные технологии добычи.

Специалисты «РН-Няганьнефтегаза» активно реализуют программу геологического моделирования залежей запасов углеводородного сырья на зрелых месторождениях и новых участках с применением наиболее эффективных цифровых технологий. Программа включает комплексное изучение территорий и разреза, использование самых современных методов анализа и интерпретации получаемой геологической информации. В перспективе, модель может послужить основой для новых научных открытий в области геологии и нефтегазодобычи в Западной Сибири.

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