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Пресс-релиз

«Роснефть» роботизирует ремонт электропогружных установок

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Пресс-служба «Роснефти»

Специалисты уфимского научного института совместно со специалистами «РН-Ремонт НПО» (входят в «Роснефть») впервые в России спроектировали роботизированный комплекс для ремонта электропогружных установок (ЭПУ). Инновационное решение повысит производительность, эффективность и безопасность ремонта оборудования, которое применяется на подавляющем большинстве нефтяных скважин Компании.

Роботизированные механизмы заместят человеческий труд в транспортировочной и складской логистике. Установка конвейеров, автоматических перекладчиков и портальных роботов полностью автоматизирует перемещение агрегатов и их частей между участками цеха. Впервые на предприятии по ремонту ЭПУ будет применяться машинное зрение для контроля целостности оборудования. Роботизация склада позволит сократить площади для хранения продукции, повысить скорость выдачи и приема груза, обезопасить выполнение работ, а также автоматизирует учет узлов и деталей.

Проект роботизированного цеха по обслуживанию ЭПУ с использованием только отечественного оборудования планируется реализовать в рамках модернизации одного из филиалов «РН-Ремонт НПО» в Самарской области. Экономический эффект от реализации проекта превышает 145 млн рублей.

Комплексное развитие автоматизации и роботизации одни из приоритетов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет особое внимание инновационному развитию, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

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