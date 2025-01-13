«Роснефть» автоматизирует гидродинамические исследования скважин

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе совместно со специалистами «Башнефти» разработали инновационный ИТ-инструмент «Гидродинамические исследования в режиме реального времени» («Онлайн-ГДИС»). Изобретение запатентовано и внедрено в корпоративную информационную систему «Цифровое месторождение».

«Онлайн-ГДИС» — уникальная система поддержки принятия решений для автоматизации гидродинамических исследований скважин и снижения потерь добычи нефти. Программа в режиме реального времени фиксирует остановки добывающих скважин, анализирует данные эксплуатации, и выдает рекомендации о целесообразности и возможности проведения исследований. Полученные данные могут быть переданы в корпоративный программный комплекс «РН-ВЕГА» для автоматической интерпретации с применением методов машинного обучения.

После проведения опытно-промышленной эксплуатации и получения положительных эффектов на «Цифровом месторождении» программный продукт масштабирован на все месторождения, эксплуатируемые ООО «Башнефть-Добыча» и ООО «Соровскнефть» (входят в «Роснефть»).

В 2024 году с применением «Онлайн ГДИС» в «Башнефти» выполнено 48% исследований скважин от общего количества, что позволило сократить потери в добыче нефти и затраты на проведение исследований. В дальнейшем планируется тиражирование на другие дочерние общества компании.

Информационная система «Цифровое месторождение» запущена в мае 2019 года на базе Илишевского месторождения «Башнефти». Впервые в отрасли цифровыми двойниками охвачены процессы всей производственной цепочки: от обучения работников до сдачи товарной нефти. Система считывает все необходимые параметры с датчиков на оборудовании, а также исторические данные из корпоративных систем. Далее, на базе разработанного в компании импортонезависимого программного обеспечения и экспертных знаний, создаются постоянно действующие модели процессов, обучаются нейросети, формируются системы поддержки принятия решений, осуществляется взаимодействие с другими корпоративными цифровыми решениями (ПК «РН-ВЕГА», ПК «РН-СИМТЕП» и др.) Проект охватывает более 130 месторождений АНК «Башнефть».